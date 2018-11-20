HABER

Düşen uçağın enkazı bulundu; pilot ve öğrencisinden acı haber (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un cesetleri, uzun uğraşlar sonucunda çıkartıldı.

CESETLER ÇIKARTILDI Ramazan ÇETİN DENİZLİ (DHA) Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un cesetleri, uzun uğraşlar sonucunda çıkartıldı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama-Kurtarma Timi'nde (JAK) görevli 23 kişilik bir ekip helikopterle Ankara'dan gelerek, enkazın bulunduğu yakındaki bir bölgeye indi. Burada iki savcı ile buluşan JAK Timi, yaklaşık 1 saat süren arazi koşullarındaki zorlu yürüyüşün ardından düşen uçagın bulunduğu bölgeye ulaştı. Yoğun sis bulunan bölgede, savcıların yaptığı incelemenin ardından uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Kara kutu, incelenmek üzere alındı. JAK Timleri ve enkazı bulan Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekileri tarafından Yılmaz ve Altun'un uçaktan çıkartılan yanmış cesetleri torbalara konuldu. Cesetler, ekipler tarafından taşırakak yaklaşık 5 kilometre mesafedeki yola çıkartıldı. Burada AFAD'ın arazi araçlarına konulan cesetler, Karacasu'nun Dikmen Köyü'ne götürülmek üzere gönderildi.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
'Dur' ihtarına uymadı, karşı şeride geçerek kaza yaptı: 3 yaralı'Dur' ihtarına uymadı, karşı şeride geçerek kaza yaptı: 3 yaralı
Afrin'den sonra El Bab'da da yağmacılara operasyonAfrin'den sonra El Bab'da da yağmacılara operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.