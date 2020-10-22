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Düşen uçağın pilotaj öğrencisi acil iniş için izin istemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 12:54 | Son Güncelleme

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeni ile acil iniş sırasında düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeni ile acil iniş sırasında düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın pilotu pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart’ın kalkıştan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek, acil iniş izni istediği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düştü. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçağın bir kısmının toprak içerisinde kaldığı görüldü. Ekipler ilk olarak uçak içerisinde sıkışan uçağın pilotu, pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart’ı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipleri çalışması ile pilotaj öğrencisi kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulans helikopter ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Diğer taraftan alınan bilgiye göre uçağın pilotu Beytullah Nart’ın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek motor arızasını bildirdiği öğrenildi. Nart’ın sorunun devam etmesi üzerine acil iniş için izin istediği, bunun üzerine kule yetkilileri tarafından en yakın boş alanın tarif edildiği öğrenildi.

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