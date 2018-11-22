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Düşen uçakta ölen Merve'nin babasından arkadaşlarına: Ben sizi düğününe çağıracaktım

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

AYDIN'da düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot adayı Merve Altun'un (28) cenazesi, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düşen uçakta ölen Merve'nin babasından arkadaşlarına: Ben sizi düğününe çağıracaktım

Satılmış AKKAŞ/SULTANDAĞI (Afyonkarahisar), (DHA) - AYDIN'da düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot adayı Merve Altun'un (28) cenazesi, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Sefer Altun, sürekli 'Aşkım' diye sayıkladığı kızı için arkadaşlarına, "Ben sizi düğününe çağıracaktım kızımın, böyle mi gelecektiniz?" diye seslenip, gözyaşı döktü.
Aydın Çıldır Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için pazartesi sabahı kalkan, TC-JZC tescilli, tek motorlu, Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta, pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği pilot adayı Merve Altun olduğu belirlendi. Uçaktan en son, saat 10.26'da Denizli'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alındı. Bölgede karadan ve havadan yapılan aramalardan ilk gün sonuç alınamadı. Alana kurtarma ekipleri de sevk edildi. Ekipler, çalışmalarına önceki gün sabah günün aydınlanmasıyla yeniden başladı. Yapılan çalışmalarda, uçağın düştüğü yerin koordinatları belirlendi. Buna göre, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alana giden ekipler, burada ilk olarak tekerlek aksamına, ardından uçağın enkazına ulaştı. Ekipler, ardından pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği pilot adayı Merve Altun'un da cansız bedenlerini buldu.
BABA EVİNE GETİRİLDİ
Merve Altun'un dün Konya'nın Akşehir ilçesi Devlet Hastanesi morguna konulan cenazesi, bugün saat 11.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek köyünde oturan babasının evine getirildi. Cenaze aracının görünmesinin ardından baba Sefer Altun ile Türk Hava Yolları'nda pilot olarak görev yapan ağabeyi Bülent Altun ve yakınları gözyaşına boğuldu. Babayı, cenazeye katılan arkadaşları ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba ve aile yakınları bir yandan da taziyeleri kabul etti.
Cenazeye Merve Altun'un pilot adayı arkadaşlarıyla eğitmenleri de katıldı. Merve Altun'un annesinin küçük yaşta yaşamını yitirdiği belirtildi.
'BEN SİZİ DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRACAKTIM'
Baba evinin önünde helallik alınmasının ardından Merve Altun'un Türk bayrağına sarılı ve üzerinde 'Şehit pilot Merve Altun' yazan tabutu köy meydanına getirildi.
Cenaze aracı hareket ettiği sırada yakınları fenalık geçirirken, baba Sefer Altun, sürekli 'Aşkım' diye sayıkladığı kızı için arkadaşlarına, "Ben sizi düğününe çağıracaktım kızımın, böyle mi gelecektiniz?" diye seslenip, gözyaşı döktü. Merve Altun'un arkadaşları da babaya sarılıp ağladı. Sefer Altun, tabutun başında, "Üç gündür sensiz olmuyor. Nereye bırakıp gittin beni" diye gözyaşı döktü. Bülent Altun ise kardeşinin kullandığı pilot şapkası, rütbeleri, yaka rozetiyle bir kırmızı baş örtüsünü tabutun üzerine bıraktı. Diğer bütün yakınları da Merve Altun'un tabutunu ve önüne konulan fotoğrafını öptü.
KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Aydın Uçuş Okulu yöneticileri ve diğer uçuş okulları da çelenk gönderdi. Köy meydanında yapılan cenaze törenine Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Şemsettin Kol ve diğer protokol üyeleriyle Merve Altun'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merve Altun'un cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Düşen uçakta ölen Merve'nin babasından arkadaşlarına: Ben sizi düğününe çağıracaktımDüşen uçakta ölen Merve'nin babasından arkadaşlarına: Ben sizi düğününe çağıracaktımDüşen uçakta ölen Merve'nin babasından arkadaşlarına: Ben sizi düğününe çağıracaktımDüşen uçakta ölen Merve'nin babasından arkadaşlarına: Ben sizi düğününe çağıracaktım

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