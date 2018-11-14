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Düşen uçakta ölen nişanlısı için tek başına düğün fotoğrafı çektirdi

14.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

Endonezya'da 29 Ekim'de düşen uçakta hayatını kaybeden yolculardan birinin nişanlısı, gelinliğiyle tek başına düğün fotoğrafı çektirdi.

Düşen uçakta ölen nişanlısı için tek başına düğün fotoğrafı çektirdi

Intan Syari ve Rio Nanda Pratama 11 Kasım'da evlenecekti.

Fakat Pratama, düğün için Cakarta'dan Pangkal Pinang'a gelirken, uçaktaki diğer 188 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

Syari, fotoğrafı nişanlısının zon arzusunu yerine getirmek için çektirdiğini söyledi.

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'DÜĞÜNE YETİŞEMEZSEM, SEN FOTOĞRAF ÇEKTİRİP YOLLA'

Intan Syari, Instagram'da fotoğrafı "Tarif edilmez bir acı duymama rağmen senin için hala gülümseyebiliyorum. Bana hep söylediğin gibi güçlü olmak zorundayım" notuyla paylaştı.

Syari'ye göre nişanlısı, düğünden önce "Ben düğüne yetişemezsem, sen makyajını yap, gelinliğini giy, beyaz çiçeklerle fotoğraf çektirip bana yolla" diye espri yapmıştı.

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Syari'nin "ilk aşkım" dediği nişanlısıyla ortaokuldan beri arkadaş oldukları belirtiliyor. Doktor olan Pratama, düğünden önce bir konferans için Cakarta'ya gitmişti.

Cakarta-Pangkal Pinang seferi sırasında kalkışından hemen sonra denize düşen Boeing 737 tipi uçakta kurtulan olmamıştı.

Bir teknik arıza sonucu düştüğü tahmin edilen uçağın kara kutularından biri bulunmuştu. Ancak kara kutudaki verilerin analizinin aylar alabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya düşen uçak Intan syari Pangkal Pinang Cakarta

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