Düşen Ukrayna Uçağı için Güvenlik Yetkililerinden Komplo Teorileri 

Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının İran’da düşmesiyle ilgili olarak Ukrayna’dan gelen açıklamalarda dört olası neden sıralandı. Terör ve roket saldırısı olasılığı da bunlar arasında

Reuters haber ajansına konuşan Ukraynalı üst düzey bir güvenlik yetkilisi İran’da kalkıştan bir süre sonra düşen Ukrayna havayollarına ait uçağın düşme nedeniyle ilgili dört komplo teorisi üzerinde durulduğunu kaydetti. Bunlar arasında füze saldırısı ve terör olasılığı da var. Kazada 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danylov açıklamayı, İran’ın Boeing 737 tipi uçağın içinde düşmeden hemen önce yangın çıktığı şeklindeki raporunun ardından yaptı.

Danylov’un Facebook’tan yaptığı açıklamaya göre Ukrayna’nın üzerinde durduğu olasılıklar arasında kaza, olası füze saldırısı, çarpışma, motorda patlama ya da terör saldırısı var.

Kaza İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu iki üsse füze saldırıları düzenlemesinden birkaç saat sonra meydana geldi. Bu da uçağın füzelerin hedefi olmuş olabileceği yorumlarına neden oldu.