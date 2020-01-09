Düşen Ukrayna Uçağı için Güvenlik Yetkililerinden Komplo Teorileri 

Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının İran’da düşmesiyle ilgili olarak Ukrayna’dan gelen açıklamalarda dört olası neden sıralandı. Terör ve roket saldırısı olasılığı da bunlar arasında
Reuters haber ajansına konuşan Ukraynalı üst düzey bir güvenlik yetkilisi İran’da kalkıştan bir süre sonra düşen Ukrayna havayollarına ait uçağın düşme nedeniyle ilgili dört komplo teorisi üzerinde durulduğunu kaydetti. Bunlar arasında füze saldırısı ve terör olasılığı da var. Kazada 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danylov açıklamayı, İran’ın Boeing 737 tipi uçağın içinde düşmeden hemen önce yangın çıktığı şeklindeki raporunun ardından yaptı.
Danylov’un Facebook’tan yaptığı açıklamaya göre Ukrayna’nın üzerinde durduğu olasılıklar arasında kaza, olası füze saldırısı, çarpışma, motorda patlama ya da terör saldırısı var.
Kaza İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu iki üsse füze saldırıları düzenlemesinden birkaç saat sonra meydana geldi. Bu da uçağın füzelerin hedefi olmuş olabileceği yorumlarına neden oldu.
Ancak Batılı istihbarat dairelerinin yaptığı ilk değerlendirmeler uçağın teknik bir arıza yaşamış olabileceği ve füze tarafından vurulmadığı şeklindeydi. Reuters haber ajansına göre üç Amerikalı, bir Avrupalı ve bir Kanadalı güvenlik kaynağı benzer yönde açıklama yaptı.
Danylov’a göre Ukraynalı denetçiler olası bir Rus füzesi bulunması ihtimaline karşı İran’a kaza bölgesini incelemek istediklerini bildirdi.
İran sosyal medyasında doğrulanamayan bir görüntü, İran ordusu tarafından kullanılan Rusya yapımı karadan havaya Tor-M1 füzesinin enkazının kaza alanında bulunduğunu gösteriyordu.
Danylov, Ukrayna haber sitesi Censor.net’e yaptığı açıklamada da Ukrayna araştırma komisyonunun internetteki iddiaların ve görüntülerin doğruluğunu araştırmak için İranlı yetkililerden izin istediklerini kaydetti.
Ukrayna, 2014’te Malezya Havayolları’na ait MH-17 tipi uçağın Ukrayna’nın doğusu üzerinde düşmesinin ardından yürüttüğü soruşturmadan edindiği uzmanlığı bu soruşturmada da kullanmak istiyor. Ukrayna’daki kazada uçakta bulunan 298 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti.
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