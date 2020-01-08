Düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk 

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşen yolcu uçağında hayatını kaybeden kişilerin 26'sının çocuk olduğu açıklandı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Tahran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Hava Yolları'na ait uçakta bulunan yolcuların listesini açıkladı. Hayatını kaybeden yolcuların 26'sının 18 yaşının altında olduğu; bunlardan 13'ünün ise 10 yaşından küçük olduğu belirtildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu bildirmişti.

Uçakta bulunanların 73’ünün Kanada, 71’inin İran, 8’inin İsveç, 6’sının Afganistan, 4’ünün Almanya, 3’ünün İngiltere ve 11'inin Ukrayna vatandaşı olduğunu duyurulmuştu.

Ukrayna, geçici olarak İran'a uçak seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.

