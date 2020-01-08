HABER
  4. Düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk 

Düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk 

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşen yolcu uçağında hayatını kaybeden kişilerin 26'sının çocuk olduğu açıklandı.

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşen yolcu uçağında hayatını kaybeden kişilerin 26'sının çocuk olduğu açıklandı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Tahran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Hava Yolları'na ait uçakta bulunan yolcuların listesini açıkladı. Hayatını kaybeden yolcuların 26'sının 18 yaşının altında olduğu; bunlardan 13'ünün ise 10 yaşından küçük olduğu belirtildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu bildirmişti.

Uçakta bulunanların 73’ünün Kanada, 71’inin İran, 8’inin İsveç, 6’sının Afganistan, 4’ünün Almanya, 3’ünün İngiltere ve 11'inin Ukrayna vatandaşı olduğunu duyurulmuştu.

Ukrayna, geçici olarak İran'a uçak seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin ateşkes çağrısında bulunacak Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin ateşkes çağrısında bulunacak
Trump'ın açıklama saati belli oldu!Trump'ın açıklama saati belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin 12 Ocak'ta Libya için ateşkes çağrısında bulunacak

Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin ateşkes çağrısında bulunacak

Trump 19:00'da açıklama yapacak!

Trump'ın açıklama saati belli oldu!

Eski CEO'dan basın açıklaması: Kaç ya da öl!

Eski CEO'dan basın açıklaması: Kaç ya da öl!

Kanada'da silahlı saldırı!

Kanada'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İnanılmaz! TV kanalını su bastı

İnanılmaz! TV kanalını su bastı

Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı

Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.