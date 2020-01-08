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  4. Düşen Ukrayna uçağının ardından ölenlerin ülkeleri açıklandı!

Düşen Ukrayna uçağının ardından ölenlerin ülkeleri açıklandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı kalkışın hemen ardından düşen uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düşen Ukrayna uçağının ardından ölenlerin ülkeleri açıklandı!

Bakanlığın açıklamasına göre uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 İngiltere ve 3 Almanya vatandaşı var.

Öte yandan yolcuların büyük bir çoğunluğunun aktarma yapmak için Ukrayna'ya giden transit yolcu oldukları aktarıldı.

Ukrayna Uluslararası Havayolları'ndan yapılan bir açıklamaya göre uçağın pilotları oldukça deneyimliydi ve uçakta herhangi bir problem yoktu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu ve tüm sivil filonun bir kez daha test edileceğini açıkladı.

Zelensky, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Zelensky yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının Tahran’da düşmesini “Orta Doğu’da korkunç haber” diye nitelendirdi.

İlk bilgilere göre bütün yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini aktaran Zelenskiy "Büyükelçiliğimiz trajedi ile ilgili bilgileri ve ölenlerin listesini netleştiriyor. Bütün yolcuların ve mürettebatın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna ülke İRAN uçak Tahran

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