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Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutusunun Yeri Tespit Edildi

10.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutusunun Yeri Tespit Edildi

Endonezya’da kalkışından birkaç dakika sonra denize düşen Boeing 737 tipi uçağın kara kutusunun yeri tespit edildi

Endonezya’da kalkışından birkaç dakika sonra denize düşen Boeing 737 tipi uçağın kara kutusunun yeri tespit edildi.

Donanma dalgıçlarının kısa süre içinde kara kutuları su yüzüne çıkatabileceği belirtiliyor.

Sriwijaya Havayolları’na ait uçakta 62 kişi bulunuyordu. Uçak, başkent Cakarta’dan Borneo’ya uçuyordu.

Araştırmacılar uçağa ait olduğunu düşündükleri lastik ve yakıt deposuna ait parçaları inceliyor.

Kazadan kurtulan olmadığı düşünülüyor. Uçak kalkıştan 4 dakika sonra radardan kaybolmuştu.

Uçağın acil durum sinyali göndermediği ve bir dakikadan kısa süre içinde 3 bin metre düştüğü tahmin ediliyor. Görgü tanıkları en az bir patlama duyduklarını kaydediyor.

Uçaktaki 62 kişiden 50’sinin yolcu, 12’sinin de mürettebat olduğu kaydedildi.

Uçaktakilerin tamamının da Endonezyalı olduğu belirtildi.

Uçaktakilerin yakınları havaalanlarında endişeli bekleyiş içinde.

Düşen uçak 26 yıllık bir Boeing 737-500. Yetkililer uçağın düşmeden önce iyi durumda olduğunu kaydediyor.

Uçağın ait olduğu şirketin kuruluş yılı ise 2003.

Kalkışın da yoğun yağış nedeniyle yarım saat geciktiğini aktarıyorlar.

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