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  4. Düşen yolcu uçağıyla ilgili Ukrayna'dan '4 olasılık var' açıklaması 

Düşen yolcu uçağıyla ilgili Ukrayna'dan '4 olasılık var' açıklaması 

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

  İran'ın başkenti Tahran'da dün düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağıyla ilgili Ukrayna'dan yeni açıklama yapıldı.

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - İran'ın başkenti Tahran'da dün düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağıyla ilgili Ukrayna'dan yeni açıklama yapıldı.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın düşme nedeniyle ilgili dört olasılık üzerinde durduklarını söyledi. Uçağa füze ya da başka bir cismin çarpma ihtimalini değerlendirdiklerini belirten Ukraynalı yetkili, motor arızası ve terörist saldırı ihtimallerinin de incelendiğini kaydetti. Danilov, olayla ilgili İranlı yetkililerle temas halinde olduklarını da belirtti.

Ukrayna, uçağın düştüğü yerde incelemelerde bulunması için 45 kişilik bir uzman ekibini İran'a göndermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uçağın düşme nedeniyle ilgili 'spekülasyonlara kapılmama' çağrısı yapmıştı.

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