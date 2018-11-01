Düşerek başını betona çarpan görme engelli, yaşam mücadelesini kaybetti

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, simit satarak, geçimini sağlayan ve büyük oranda göremeyen Dursun Durmuş (47), dengesini kaybedip, düşmesi sonucu başını betona çarptı. Durmuş, 1 haftadır tedavi gördüğü yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

Olay, 25 Ekim Perşembe günü, Karasu ilçe merkezinde meydana geldi. Geçimini simit satarak, sağlayan ve büyük oranda göremeyen Dursun Durmuş, yakınını ziyaret etmek için Ferizli ilçesinden Karasu'ya geçti. Yolda yürürken, dengesini kaybeden Durmuş, düşmesi sonucu başını betona çarptı. Simitçi, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durmuş, 1 haftadır tedavi gördüğü yoğun bakımda bu sabah yaşamını yitirdi. Dursun Durmuş'un cenazesi, bugün Ferizli'de toprağa verilecek.

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