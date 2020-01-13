Düşerek yaralanan öğretmen yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde kar yağışının ardından buzlanan yolda ayağının kayması sonucu düşerek yaralanan öğretmen, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde meydana geldi. Köyde öğretmenlik yapan Abuzer Çalış, okul çıkışı eve giderken buzlanan yolda dengesini kaybederek düştü. Köylüler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyen ambulans ekipleri, İl Özel İdaresinden yardım istedi. İş makineleriyle köy yolunun ulaşıma açılmasının ardından sağlık ekipleri öğretmeni hastaneye ulaştırdı. Pervari Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Çalış’ın kafasını sert bir şekilde çarptığı ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Buradan Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



