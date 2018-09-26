Düşes Meghan Markle’ın kapısını kendisinin kapatması tartışma yarattı

Twitter'da birçok kişi Markle'ın davranışını 'mütevazi' ve 'alçak gönüllü' bulurken, bazıları "Düşes, birilerini işsiz bırakacak" diye espri yaptı.
Kraliyet ailesine dahil olduktan sonra ilk kez tek başına bir etkinliğe katılan Markle'ın Kraliyet Sanat Akademisi'ne gelişinde kapısını, binanın önünde bekleyen bir okul yetkilisi açtı.
Markle dışarıda bekleyen onlarca gazetecinin flaşları arasında kapıyı kendisi kapattı.
'PROTOKOL İHLALİ YOK'
Görgü kuralları uzmanı William Hanson, BBC'ye Markle'ın protokol kurallarını ihlal etmediğini söyledi.
Hanson, "Genelde kraliyet ailesi üyesi ya da soyluysanız, kapınızı açıp kapayacak bir görevli olur. Bunun nedeni şatafat değil, güvenliktir" dedi.
Sun gazetesinin Kraliyet muhabiri Emily Andrews ise, Twitter mesajında, "Bir prenses, kapısını kapatmaya zaman bulabiliyor. Tebrikler Meghan" ifadelerini kullandı.
'Çok etkilendim, bu sabah kapımı kendim kapattım'
Markle'ın kapısını kendisinin kapatmasının bu kadar tartışılması alaycı yorumlara da neden oldu.
Mark Withers adı bir kullanıcı "Meghan kapısını kendi kapattı. Dünya nereye gidiyor?" diye sorarken, Mike Bubbins adlı başka kullanıcı "Meghan Markle'ın kapıyı kapatmasından o kadar etkilendim ki, bu sabah evden çıkarken kapımı kendim kapattım" diye yazdı.
Julia Guarin adlı bir Twitter kullanıcısı ise şu mesajı paylaştı:
"Meghan kapısını kendi kapatınca herkes çıldırdı. Çok şükür kolları var ve kapısını kapatabiliyor. Ayrıca buna alışık ve belki de bu bir refleks. Kapısını kapatması çok harika bir şey."
Markle, geçen hafta da bir etkinlikte, arabasının kapısını yine kendisi kapatarak, çevresindekileri şaşırtmıştı.
Bu ayın başlarında bir Amerikalı gazeteci, köpeğini gezdiren Markle'ı, hayvanın dışkısını alıp çöpe atarken gördüğünü öne sürdü. Ancak dışkıyı atan kişinin Markle olup olmadığı doğrulanmadı.
Markle'ın neleri yapması yasak?
Görgü kuralları uzmanı Hanson, Markler'ın bundan sonra yapamacağı bazı şeyler olduğunu belirterek "Kraliyet ailesi üyesi olduğu için artık selfie çekip, hayranlarına imza veremeyecek. Markle, oy kullanamaz. Sosyal medya hesaplarını da silmek zorunda" diye konuştu.
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