Düşes Meghan Markle’ın kapısını kendisinin kapatması tartışma yarattı

Twitter'da birçok kişi Markle'ın davranışını 'mütevazi' ve 'alçak gönüllü' bulurken, bazıları "Düşes, birilerini işsiz bırakacak" diye espri yaptı.

Kraliyet ailesine dahil olduktan sonra ilk kez tek başına bir etkinliğe katılan Markle'ın Kraliyet Sanat Akademisi'ne gelişinde kapısını, binanın önünde bekleyen bir okul yetkilisi açtı.

Markle dışarıda bekleyen onlarca gazetecinin flaşları arasında kapıyı kendisi kapattı.

'PROTOKOL İHLALİ YOK'

Görgü kuralları uzmanı William Hanson, BBC'ye Markle'ın protokol kurallarını ihlal etmediğini söyledi.

Hanson, "Genelde kraliyet ailesi üyesi ya da soyluysanız, kapınızı açıp kapayacak bir görevli olur. Bunun nedeni şatafat değil, güvenliktir" dedi.

Sun gazetesinin Kraliyet muhabiri Emily Andrews ise, Twitter mesajında, "Bir prenses, kapısını kapatmaya zaman bulabiliyor. Tebrikler Meghan" ifadelerini kullandı.

'Çok etkilendim, bu sabah kapımı kendim kapattım'

Markle'ın kapısını kendisinin kapatmasının bu kadar tartışılması alaycı yorumlara da neden oldu.

Mark Withers adı bir kullanıcı "Meghan kapısını kendi kapattı. Dünya nereye gidiyor?" diye sorarken, Mike Bubbins adlı başka kullanıcı "Meghan Markle'ın kapıyı kapatmasından o kadar etkilendim ki, bu sabah evden çıkarken kapımı kendim kapattım" diye yazdı.