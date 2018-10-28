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"Düşes"e devlet sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

Karabük'te tüfekle yaralanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince tedaviye alınan "Düşes" isimli boz ayı, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak

Karabük'te tüfekle yaralanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince tedaviye alınan "Düşes" isimli boz ayı tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine Karabük'te yaralı bir boz ayı görüldüğü ihbarı ulaştı.

İhbarı değerlendiren ekipler, yaralı ayıyı Zonguldak-Gökçebey'deki Çanakçılar Hayvanat Bahçesi'ne nakletti.

Burada ilk müdahale gerçekleştirilen ve "Düşes" adı verilen boz ayı, genel durumunun kötü olması ve çok bitkin görünmesi nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne sevk edildi.

Fakültede tetkikleri yapılan boz ayının vücudunda saçma tanelerini yer almasına karşın vücudunda kırık ve çatlak bulunmadığı belirlendi.

Genel tedavisi ve bakımı yapılan yaralı ayı, çeşitli sebeplerle güçten düşmüş ve yeniden doğaya bırakılamayacak durumdaki ayılara ev sahipliği yapan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı'na götürüldü. Burada tedavisine devam edilen boz ayı, sağlığına kavuşunca yeniden doğaya bırakılacak.

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Anahtar Kelimeler:
boz ayı Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi dkmp

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