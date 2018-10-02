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"Düşler, Oyunlar ve Okumalar" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

Oyuncakların tarihine ışık tutan "Düşler, Oyunlar ve Okumalar" sergisi açıldı - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs: - "Büyüklerle beraber küçük çocuklarımızı da ay boyunca bu sergide görmek istiyoruz. Geleceğimizin sevinci ve teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Böyle bir sergide büyükler olarak onların adına bir şeyler gerçekleştirmiş olmaktan büyük övünç ve kıvanç duyuyoruz"

Oyuncakların tarihine ışık tutan "Düşler, Oyunlar ve Okumalar" serginin açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen serginin CerModern'deki açılışına Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş katıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Örs, burada yaptığı konuşmada, çocukların 8-10 yaşa kadar olan dönemlerinin kişiliklerini geliştirdikleri en önemli dönemlerden biri olduğuna işaret etti.

Sergide, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile vakıfların katkılarının bulunduğunu belirten Örs, "Büyüklerle beraber küçük çocuklarımızı da ay boyunca bu sergide görmek istiyoruz. Geleceğimizin sevinci ve teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Böyle bir sergide büyükler olarak onların adına bir şeyler gerçekleştirmiş olmaktan büyük övünç ve kıvanç duyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar serginin açılışını gerçekleştirdi.

CernModern'de 2-31 Ekim tarihleri arasında açık kalacak "Düşler, Oyunlar ve Okumalar" sergisi, Türkiye'nin geleneksel sanatlar konusundaki tek hafızası olarak sayılan Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinin sahip olduğu zengin içeriği sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen sergide, geleneksel oyunlar, ilk okuma kitapları ve Türkiye'nin oyuncak kültürünü yansıtan örneklerin yanı sıra dünya oyuncaklarından parçalar da bulunuyor.

Sergi, antik dönem oyuncakları, Osmanlı dönemi Eyüp oyuncakları ile Japonya, Guatemala, Nijerya, Nepal, ABD, Fransa, Almanya gibi ülkelerin geleneksel oyuncaklarına da ev sahipliği yapıyor.

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Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan ibiş Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş Atatürk Kültür CernModern Kültür ve Turizm Bakanlığı

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