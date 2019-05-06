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"Düşlerim Dörtnala" sergisi 22 Mayıs'ta açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

Sürrealist ve fantastik tarzdaki eserleri üzerinde figür çalışan ressam Nazan Pamuk'un, 14. kişisel sergisi 10 Haziran'a kadar görülebilecek

İSTANBUL (AA) - Ressam Nazan Pamuk'un 14. kişisel sergisi "Düşlerim Dörtnala", 22 Mayıs'ta F Sanat Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Sürrealist ve fantastik tarzdaki eserleri üzerinde figür çalışan Pamuk, bu sergisinde kendisini etkileyen toplumsal durumları, doğanın korunması ve kadının özgürleşmesi başta olmak üzere etkisinde kaldığı olguları kendi perspektifinden tuvale yansıtıyor.

Son serisinde yılkı atları, doğa unsurları ve kadın temalarını kendine özgü üslubuyla harmanlayarak betimleyen sanatçı, çalışmalarının odağında yer alan yılkı atlarının boyunduruğa girmemeyi temsil ettiğini söylüyor.

Sergi, 10 Haziran'a kadar görülebilecek.

- Nazan Pamuk

İstanbul'da 1967'de dünyaya gelen Nazan Pamuk, çocukluk yıllarını Almanya'da geçirdi. Burada resimle tanışan Pamuk, Türkiye'ye döndükten sonra Temel Sanat Eğitimi Uygulamalı Resim Bölümünden iyi dereceyle mezun oldu.

Bakırköy Sanat Merkezi (BSM), Bakırköy Kültür ve Sanat Merkezi (AFEM), Taksim ART Gallery ve kendi atölyesi bünyesinde de sanat eğitmenliği yapan Yavuz'un çeşitli müzayede ve galerilerde eserleri sergilendi.

Eserlerinde ağırlıklı olarak kendisini etkileyen toplumsal konuları veya tanık olduğu görüntüleri kendi kadrajından tuvale yansıtan Pamuk, bugüne kadar 13 kişisel ve 18 karma sergiye katıldı.

Kan, organ ve kök hücre bağışı konusunda da toplum bilincini arttırmak amacıyla Kan ve Kök Hücre Derneği Gönüllüleri Derneği (KHGD) yararına 2014'te "Yanımda Olur Musun?", 2016'da "Atların Büyüsü" ve 2017'de "Kökler" sergilerini, 2015'te "Yarına Umutla" adlı resim sergisini Mehmetçik Vakfı yararına hazırlayan Pamuk, ayrıca 2015'te Tema Vakfı yararına açtığı "Nefes" adlı kişisel sergisi ile de doğa bilincinin ve farkındalığının artmasına dikkat çekmek istedi.

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