"Düşlerim Dörtnala" sergisi 22 Mayıs'ta açılacak

Bakırköy Sanat Merkezi (BSM), Bakırköy Kültür ve Sanat Merkezi (AFEM), Taksim ART Gallery ve kendi atölyesi bünyesinde de sanat eğitmenliği yapan Yavuz'un çeşitli müzayede ve galerilerde eserleri sergilendi.

Sürrealist ve fantastik tarzdaki eserleri üzerinde figür çalışan Pamuk, bu sergisinde kendisini etkileyen toplumsal durumları, doğanın korunması ve kadının özgürleşmesi başta olmak üzere etkisinde kaldığı olguları kendi perspektifinden tuvale yansıtıyor.

Eserlerinde ağırlıklı olarak kendisini etkileyen toplumsal konuları veya tanık olduğu görüntüleri kendi kadrajından tuvale yansıtan Pamuk, bugüne kadar 13 kişisel ve 18 karma sergiye katıldı.

Kan, organ ve kök hücre bağışı konusunda da toplum bilincini arttırmak amacıyla Kan ve Kök Hücre Derneği Gönüllüleri Derneği (KHGD) yararına 2014'te "Yanımda Olur Musun?", 2016'da "Atların Büyüsü" ve 2017'de "Kökler" sergilerini, 2015'te "Yarına Umutla" adlı resim sergisini Mehmetçik Vakfı yararına hazırlayan Pamuk, ayrıca 2015'te Tema Vakfı yararına açtığı "Nefes" adlı kişisel sergisi ile de doğa bilincinin ve farkındalığının artmasına dikkat çekmek istedi.

