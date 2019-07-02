HABER

'Düşlü Geçmiş Zaman' sanatseverleri bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Eskizleri ya da düşüncelerinde beliren imgeleri sürrealist bir ifadeyle tuvale aktaran sanatçı Aylin Örücü’nün ‘Düşlü Geçmiş Zaman’ adlı kişisel sergisi, Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluştu.

'Düşlü Geçmiş Zaman' sanatseverleri bekliyor

İSTANBUL, (DHA)- Eskizleri ya da düşüncelerinde beliren imgeleri sürrealist bir ifadeyle tuvale aktaran sanatçı Aylin Örücü’nün ‘Düşlü Geçmiş Zaman’ adlı kişisel sergisi, Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluştu.

Trump Art Gallery, 01 -31 Temmuz tarihleri arasında Aylin Örücü’nün ‘Düşlü Geçmiş Zaman’ adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin yaptığı sergide Aylin Örücü, bazen eskizler bazen de düşüncelerinde beliren imgeleri sürrealist bir ifade ile tuvale aktardığı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor, duygularına en yakın gerçeklerin onlar olduğunu izleyiciye hissettiriyor.

Resim yapmanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu söyleyen sanatçı, "Bombalara karşı huzur, bir tavşan uykusunda mümkün olurken, su yüzeyine ulaşmış bir kadın figürüyle ruhumu dinlenirken bulabiliyorum'' dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümünden tam puanla mezun olan Aylin Örücü, Prof. Kemal İskender ve Mustafa Ata atölyesinde eğitim gördü. Hüsnü Koldaş atölyesinde duvar resmi ve mozaik çalışmaları yapan sanatçı, kişisel sergilerinin yanı sıra çok sayıda karma sergiye katıldı.

‘Düşlü Geçmiş Zaman’ sergisi, 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 Katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.

'Düşlü Geçmiş Zaman' sanatseverleri bekliyor'Düşlü Geçmiş Zaman' sanatseverleri bekliyor'Düşlü Geçmiş Zaman' sanatseverleri bekliyor'Düşlü Geçmiş Zaman' sanatseverleri bekliyor

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Bursa eski Valisi Harput yeniden yargılanacakBursa eski Valisi Harput yeniden yargılanacak
Ege’de mülteci akını devam ediyorEge’de mülteci akını devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.