Düşman Kardeşler 68 yıl sonra bir araya geldi!

Göz yaşartan buluşmada yıllar sonra bir araya gelen akrabalar, değişimleri karşısında şaşkınlıkla ve hasretle birbirlerini kucakladı.

'Düşman Kardeşler'in 68 yıllık hasreti sona erdi

1 / 33 330 Güney ve 185 Kuzey Koreli akrabanın 68 yıl sonraki buluşmaları, göz yaşartan görüntülere sahne oldu.

2 / 33 'Düşman kardeşler' Kuzey ve Güney Kore’den 89 aile on yıllar sonra ilk kez bir araya geldi.

3 / 33 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı’nın parçaladığı ailelere mensup 80 yaş üstü çok sayıda kişi yakınlarını belki de son kez yüz yüze görme imkânına sahip oldu. Buluşma duygusal anlara sahne oldu.

4 / 33 Çoğu tekerlekli sandalyede, oldukça yaşlı olan Koreli akrabaların mutluluk gözyaşlarıyla birbirine dakikalarca sarıldığı gözlendi.

5 / 33 Bir araya gelen grup içindeki kişilerden bir kısmı, Kore Savaşı’ndan sonra hiç görmediği akrabalarını tanımakta oldukça zorlansa da çocukluk fotoğrafları ve ortak hatıralar ortamı ısıtmaya yetti.

6 / 33 92 yaşındaki Kim Dal-in, 85 yaşındaki kardeşine “Nasıl bu kadar yaşlısın” sorusunu sorunca, kardeşi Yu Dok’tan “Seni görebilmek için bu kadar uzun yaşadım” cevabını aldı.

7 / 33 72 yaşındaki Kim Gyong Sil ve 71 yaşındaki Gyong Yong kardeşler ise 99 yaşındaki anneleri Han Shin-ja’yı karşılarında gördükten sonra birbirlerinden ayrı geçen yıllar için dakikalarca ağıt yaktı.

8 / 33 Kuzey Kore lideri Kim Yong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Nisan ayındaki zirvede ‘aile birleşimleri’ konusunda anlaşmaya varmıştı.

9 / 33 İki liderin anlaşması üzerinde Güney Koreli 57 bin kişi, Kuzey Kore’deki akrabalarını görmek için devlete başvuru yapmıştı.

10 / 33 Seçilenler kura ile belirlendi. Kuzey Kore’nin Hungnam kentini terk eden, Kore Savaşı’nın parçaladığı bir ailenin mensubu olan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, aile birleşimlerinin daha sık ve hızlandırılmış şekilde devam edeceğini söyledi.

11 / 33 İlk kez 1985 yılında gerçekleşen aile buluşmaları çok kişi için oldukça travmatik bir deneyim olarak niteleniyor.

12 / 33 Buluşmalarda önceliğin 80 yaş üstü kişilere verilmesi nedeniyle, görüşmelerdeki kişilerin çok büyük bir kısmı birbirlerini hayattayken ‘son kez’ görüyor.

13 / 33 AFP’ye konuşan Sang-jo isimli doktor, “Çoğu katılımcı yaşlı, yüksek tansiyon ya da öne çıkan bir hastalıkla mücadele ediyorlar. Birleşim öncesinde sürekli olarak sağlık durumlarını kontrol ediyoruz” dedi.

14 / 33 Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore’ye gitmek için başvuruda bulunan 57 bin kişinin yüzde 41.2’sinin 80, yüzde 21.4’ünün ise 90 yaşlarında olduğunu açıkladı.

15 / 33 Görüşme için Kuzey Kore’nin Kumgang Dağı bölgesine geçen aileler, yarına kadar Kuzey Kore’de kalacak ve aileleriyle vakit geçirecek.

16 / 33 Buluşma etkinliğinde 6 kez bir araya gelecekleri akrabalarıyla toplam 11 saat görüşecekler. 3 yıl sonra gerçekleşen ilk aile birleşimi etkinliğine katılan en yaşlı kişinin 101 yaşında olduğu ifade edildi.

17 / 33 İşte on yıllar sonra gelen buluşmadan fotoğraflar...

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