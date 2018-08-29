‘Düşman Ülke Bakanını Casusumuz Yaptık’

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada bakanlığın düşman bir ülkede eskiden kabine üyesi olmuş bir yetkiliyle çalıştığını söyledi. Bu İran’ın İsrailli bir yetkiliyle birlikte çalıştığına dair yaptığı ilk açıklama oldu.

Alevi, bu ülkenin hangisi olduğunu ya da kişinin kimliğini açıklamadı. Ancak İstihbarat Bakanlığı’nın casuslukla mücadele biriminin dünyanın en güçlü istihbarat servisleri arasında olduğunu söyledi.

Alevi’nin kullandığı dilin bölgedeki en büyük düşmanı İsrail’e işaret ettiği sanılıyor.

İsrail, Haziran ayında eski Enerji Bakanı Gonen Segev’i casusluk suçlamasıyla hapsetmişti. Segev İsrail tarafından savaşta düşmana yardım etmek ve İsrail devletine karşı casusluk yapmakla suçlanmıştı.

