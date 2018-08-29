HABER

‘Düşman Ülke Bakanını Casusumuz Yaptık’

29.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada bakanlığın düşman bir ülkede eskiden kabine üyesi olmuş bir yetkiliyle çalıştığını söyledi. Alevi’nin kullandığı dilden İsrail’i kasttettiği tahmin ediliyor

‘Düşman Ülke Bakanını Casusumuz Yaptık’

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada bakanlığın düşman bir ülkede eskiden kabine üyesi olmuş bir yetkiliyle çalıştığını söyledi. Bu İran’ın İsrailli bir yetkiliyle birlikte çalıştığına dair yaptığı ilk açıklama oldu.

Alevi, bu ülkenin hangisi olduğunu ya da kişinin kimliğini açıklamadı. Ancak İstihbarat Bakanlığı’nın casuslukla mücadele biriminin dünyanın en güçlü istihbarat servisleri arasında olduğunu söyledi.

Alevi’nin kullandığı dilin bölgedeki en büyük düşmanı İsrail’e işaret ettiği sanılıyor.

İsrail, Haziran ayında eski Enerji Bakanı Gonen Segev’i casusluk suçlamasıyla hapsetmişti. Segev İsrail tarafından savaşta düşmana yardım etmek ve İsrail devletine karşı casusluk yapmakla suçlanmıştı.

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
İran’dan Hürmüz Uyarısıİran’dan Hürmüz Uyarısı
29 Ağustos Amerikan Basınından Özetler29 Ağustos Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı

Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Lavrov: ABD ile İdlib görüşmeleri devam ediyor

Lavrov: ABD ile İdlib görüşmeleri devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş karar! Kadınların emeklilik yaşını düşürdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş karar! Kadınların emeklilik yaşını düşürdü

Dört bakandan ortak açıklama! 'AB ile sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız '

Dört bakandan ortak açıklama! 'AB ile sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız '

Meksika’dan ABD’deki tavuk restoranına uzanan gizli bir tünel keşfedildi

Meksika’dan ABD’deki tavuk restoranına uzanan gizli bir tünel keşfedildi

'Rol icabı' diye kandırıp tanımadığı biriyle evlendirdiler

'Rol icabı' diye kandırıp tanımadığı biriyle evlendirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.