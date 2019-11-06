Düşmanı yok, sayıları hızla artıyor, tehlike büyük

Süveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege Denizi’ne ulaşan balık türleri arasında istilacı tür olarak da bilinen ’balon balığı’ denizde ve karada tehlike saçmaya devam ediyor.

Doğal düşmanı yok, hızla çoğalıyor

Doğal düşmanı bulunmayan balon balığı, çok hızlı çoğalması ile dikkat çekerken, balık sezonunun açılması ile Muğla kıyılarında olta balıkçılığı yapan amatör balıkçıların oltalarına mutlaka bu balık takılıyor. Balıkçıların bilinçlendirilmesi ve balon balığı ile yapılacak mücadele hakkında bilgi veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz, yakalanan balon balıklarının bir toplama merkezinde imha edilmesi gerektiğini söyledi.

“Ekonomik değeri yok”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz, balon balıklarının zehirli bir tür olması nedeniyle ekonomik değerinin bulunmadığını söyledi. Filiz, “Akdeniz’de Süveyş kanalının açılmasından sonra oldukça dramatik değişiklikler meydana geldi. Buradan birçok tür Süveyş kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz’den çıkıp Akdeniz’e yerleşti. Bunların bazıları ekonomik olarak insanlara yararlı olduğu gibi bir kısmı da zararlı oldu. Balon balıkları bunların başında geliyor. Balon balıkları hem zehirli oldukları için tehlikeli hem de bir ekonomik değerleri yok ve balıkçı ağlarına, balıkçılara maddi zararlar da veriyorlar” dedi.