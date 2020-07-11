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'Düşmanımın başına gelmesin, benden de uzak olsun' diyeceğiniz türden acayip alerjiler...

İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2020 16:53 | Son Güncelleme

Vücudumuzu koruyan bağışıklık sisteminin karşılaştığı bazı durumlara karşı reaksiyon göstermesi anlamına gelen alerji, hayatımızı son derece olumsuz etkileyebilir. Çevremizde illa polen alerjisi, böcek alerjisi veya bazı yiyeceklere karşı olan alerjilerden en az birine sahip birileri bulunur. Fakat bilinen alerjilerin dışında duyduğunuzda şok etkisi yaratan çok değişik alerjiler de var.

'Düşmanımın başına gelmesin, benden de uzak olsun' diyeceğiniz türden acayip alerjiler...

Alerjileri çoğumuzu rahatsız etse de bir şekilde onları kabul edip yaşamımıza devam ederiz. Fakat bazı alerjiler var ki, onlarla yaşamak zorunda olacağını düşündüğünde bile insanın içini garip bir huzursuzluk ve mutsuzluk kaplıyor. İşte dünyanın "bu da olmaz artık" dedirten, tuhaf alerjileri...

AYAKKABI ALERJİSİ

Biliyoruz, birçoğunuzun aklına böyle bir alerji olabileceği dahi gelmezdi. Fakat dünyada ayakkabıya alerjisi olanların sayısı azımsanamayacak kadar çok. Ayakkabı derisinin işlenmesinde veya üretiminde kullanılan kimyasal maddeler bazı insanların vücudunda; egzama, kaşıntı ve kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlar gösterebiliyor. Bu türden bir alerjiye sahip olan kişilerin ayakkabılarını mutlaka çorapla giymesi gerekiyor.

SEKS ALERJİSİ

Sperm veya seks alerjisi nadir görülen bir alerji türü olsa bile tedavisi hiç de kolay değil. Meniye karşı alerjik reaksiyon bazı kadınlarda yanma ve deri döküntüsü gibi belirtilerle kendini gösterirken, bazı erkeklerin de kendi spermlerine karşı alerjik tepkileri olabiliyor.

ÖPÜŞME ALERJİSİ

Bu başlığı aslında bir öpüşme alerjisi gibi değil de öpüşürken alerji etkisi yaratacak maddelerin karşı tarafa geçebilmesi gibi tanımlayabiliriz. Öyle şey olur mu demeyin! 2005 yılında Kanadalı genç bir kadın sevgilisi ile öpüştükten sonra öldü. Sevgilisi ise öpüşmelerinden önce öğlen yemeğinde fıstık ezmeli bir sandviç yediğini belirtmişti. Yapılan otopsinin ardından genç kadının fıstığa alerjisi olduğu anlaşıldı. Aman dikkat!

SU HARİÇ TÜM YİYECEK VE İÇECEKLERE KARŞI ALERJİ

Bu alerji türünün dünyada yaşayan tek bir canlı örneği var, o da Avustralyalı Kaleb Bussenschutt. Kaleb'in suya, buza ve bazı markalarda üretilen limonata dışında yeryüzünde tüketebileceği her şeye alerjisi var. Vücudu yediği her şeyi istifra etmesine neden oluyor. Kaleb, her gün 20 saat boyunca midesine aktarılan gıdalar yardımıyla besleniyor.

PARA ALERJİSİ

Lidya'lılardan beri ortaya çıkan en kötü alerji türlerinden biri olan para alerjisi aslında dünyadaki en yayın alerjilerden biri. Paranın yapısında bulunan nikel; döküntü, kızarıklık, su toplaması ve kaşıntı gibi tepkimelere neden oluyor.

TEKNOLOJİ ALERJİSİ

Son yıllarda hasta bina sendromu olarak da adlandırıla bu alerji, migrene benzer bir baş ağrısına ve deri reaksiyonlarına neden oluyor. Teknoloji alerjisinin en olası nedeni; kurutma makinesi, fırın, cep telefonu gibi eşyalardan yayılan elektro-manyetik kirlilik.

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