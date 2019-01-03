"Düşmanlarla mücadele için Fethi Sekin ruhu gerekir"

Şehit polisin kahramanlığının unutulmaması için devlet ve millet el ele verdi. Cadde, sokak, okul, hastane, park, kütüphane gibi farklı yerlere "Fethi Sekin" yazılı tabelalar asıldı.

Kahramanın adı, başta İzmir ve memleketi Elazığ olmak üzere birçok şehirde ölümsüzleşti.

Sekin, yanlarında uzun namlulu silahlar, roketatarlar ve el bombaları bulunan teröristleri kovaladı, hainlerden birini etkisiz hale getirdi ancak bir araç arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit düştü.

İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda dikkati ve tecrübesi sayesinde teröristlerin adliye kapısına yönelmelerine engel olan Fethi Sekin, hain planı bozdu.

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda, olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı, yurdun dört bir yanında yaşatılıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokuldaki robotik kodlama sınıfına, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir okul kütüphanesine, Van'ın Edremit ile Aydın'ın Efeler ilçelerindeki parklara, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki caddeye, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan çadır kentte sığınmacılar için yapılan pazar yerine, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa, Ağrı'da mesleki ve teknik anadolu lisesine, İstanbul'da öğretmenevi ve akşam sanat okuluna, Osmaniye'de bulvara da "Fethi Sekin" adı konuldu.

İzmir'de iki yıl önce Fethi Sekin'in teröristlere müdahale ettiğini ve adliyede olabilecek daha büyük olayların önüne geçtiğini vurgulayan Çelebi, "Şehit polis Fethi Sekin olarak değiştirildi okulumuzun adı, bundan onur duyuyoruz. Okulumuz İzmir'in önde gelen okullarından, bu ismi almasıyla çok daha önemli hale geldi. Bu, bizim görev ve sorumluluklarımızı artırdı. Bunun karşılığını verebilmek amacıyla öğrencilerimize vatan, millet, devlet, bayrak sevgisini kazandırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize Fethi Sekin'i, yaşanılan olayı anlatıyoruz. Ülkenin düşmanlarıyla mücadele edebilmek için Fethi Sekin ruhu gerekir. Bu ruhu onlara vermeye çalışıyoruz. Gelecekte de bu uğurda canlarını feda edecek milyonlarca Fethi Sekin'ler yetişecek." diye konuştu.

Öğrencilerine vatan sevgisi ve cesaretiyle örnek olan Sekin'in hayatı ve gösterdiği kahramanlığı anlatan sınıf öğretmeni Siret Çelebi, 7 yıldır bu okulda görevli olduğunu söyledi.

Okulun 3. sınıf öğrencisi Beyza Felek de Sekin'in canını feda eden bir kahraman olduğunu ifade ederek, "Ben de gelecekte şehit polis Fethi Sekin gibi bir polis olmak istiyorum. Onunla ilgili beni en çok etkileyen şey, canını bizim için feda etmesi." dedi.

- "Bu caddeye girerken onun anısını, kokusunu hissediyoruz"

Şehidin, geçmişte İzmir adliyesinde görev yapan silah arkadaşı İdris Yavuz, bölgedeki Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde Sekin ile anıları bulunduğunu belirtti.

Saldırının gerçekleştiği C kapısında görev yaptığı dönemde Fethi Sekin ile tanıştığını aktaran Yavuz, Sekin'in adliyeye gelen araçları tanıdığını, hangi aracın adliyeye, hangi aracın emniyete ait olduğunu bildiğini, bu nedenle yabancı araçları da kolaylıkla ayırt edebildiğini anlattı.

Yavuz, Sekin'in bu sayede saldırı için gelen aracı erken fark ettiğini söyledi.

Caddeye Fethi Sekin'in adı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz, "Zaman zaman adliyeye gerek evrak için gerekse Sekin'in emaneti köpeğe bakmak için geliyorum. Bu caddeye girerken onun anısını, kokusunu hissediyoruz." dedi.