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"Düşmanlarla mücadele için Fethi Sekin ruhu gerekir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

İzmir'de iki yıl önceki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis Fethi Sekin'in adı, yurdun dört bir yanında farklı yerlerde yaşatılıyor - Sekin'in adının verildiği okulda görevli öğretmen Siret Çelebi: - "Düşmanlarla mücadele edebilmek için Fethi Sekin ruhu gerekir. Bu ruhu öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Gelecekte de bu uğurda canlarını feda edecek milyonlarca Fethi Sekin'ler yetişecek" - Öğrencilerden Beyza Felek: - "Ben de gelecekte şehit polis Fethi Sekin gibi bir polis olmak istiyorum" - Fethi Sekin'in adının verildiği parkta görevli temizlik ve bakım işçisi Barış Bahadır: - "Böyle bir parkta görev yapmak onur verici. Bu yükü taşımaya layık olmaya çalışıyorum"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda, olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı, yurdun dört bir yanında yaşatılıyor.

İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda dikkati ve tecrübesi sayesinde teröristlerin adliye kapısına yönelmelerine engel olan Fethi Sekin, hain planı bozdu.

Sekin, yanlarında uzun namlulu silahlar, roketatarlar ve el bombaları bulunan teröristleri kovaladı, hainlerden birini etkisiz hale getirdi ancak bir araç arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit düştü.

- Cesareti gönüllerde yer etti

Cesaretiyle olası bir faciayı önleyen Fethi Sekin'in kahramanlığı gönüllerde yer etti.

Kahramanın adı, başta İzmir ve memleketi Elazığ olmak üzere birçok şehirde ölümsüzleşti.

Şehit polisin kahramanlığının unutulmaması için devlet ve millet el ele verdi. Cadde, sokak, okul, hastane, park, kütüphane gibi farklı yerlere "Fethi Sekin" yazılı tabelalar asıldı.

Patlamanın yaşandığı İzmir adliyesinin yakınındaki İslam Kerimov Caddesi'nin adı "Şehit Polis Fethi Sekin" olarak değiştirildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Fethi Sekin'in Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokak "Şehit Polis Fethi Sekin" adını aldı.

Bayraklı'daki Merkez İlkokulu'nun ismi "Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu" oldu.

Adliye yakınlarındaki 40 dönüm üzerine kurulan parkta da Sekin'in ismi yaşatılıyor.

Şehit Sekin'in adı, memleketi Elazığ'da şehir hastanesine, kültürevine, mesire alanına verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokuldaki robotik kodlama sınıfına, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir okul kütüphanesine, Van'ın Edremit ile Aydın'ın Efeler ilçelerindeki parklara, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki caddeye, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan çadır kentte sığınmacılar için yapılan pazar yerine, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa, Ağrı'da mesleki ve teknik anadolu lisesine, İstanbul'da öğretmenevi ve akşam sanat okuluna, Osmaniye'de bulvara da "Fethi Sekin" adı konuldu.

Ayrıca Mali Cumhuriyeti'nde Türkiye Maarif Vakfının bünyesindeki öğrenci yurdunda da Fethi Sekin'in adı yaşatılıyor.

- Yeni Fethi Sekin'ler yetiştiriyorlar

Bayraklı'daki Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu'nda görevli öğretmenler, okulun adının verdiği sorumlulukla yeni Fethi Sekin'ler yetiştiyor.

Öğrencilerine vatan sevgisi ve cesaretiyle örnek olan Sekin'in hayatı ve gösterdiği kahramanlığı anlatan sınıf öğretmeni Siret Çelebi, 7 yıldır bu okulda görevli olduğunu söyledi.

İzmir'de iki yıl önce Fethi Sekin'in teröristlere müdahale ettiğini ve adliyede olabilecek daha büyük olayların önüne geçtiğini vurgulayan Çelebi, "Şehit polis Fethi Sekin olarak değiştirildi okulumuzun adı, bundan onur duyuyoruz. Okulumuz İzmir'in önde gelen okullarından, bu ismi almasıyla çok daha önemli hale geldi. Bu, bizim görev ve sorumluluklarımızı artırdı. Bunun karşılığını verebilmek amacıyla öğrencilerimize vatan, millet, devlet, bayrak sevgisini kazandırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize Fethi Sekin'i, yaşanılan olayı anlatıyoruz. Ülkenin düşmanlarıyla mücadele edebilmek için Fethi Sekin ruhu gerekir. Bu ruhu onlara vermeye çalışıyoruz. Gelecekte de bu uğurda canlarını feda edecek milyonlarca Fethi Sekin'ler yetişecek." diye konuştu.

Okulun 3. sınıf öğrencisi Beyza Felek de Sekin'in canını feda eden bir kahraman olduğunu ifade ederek, "Ben de gelecekte şehit polis Fethi Sekin gibi bir polis olmak istiyorum. Onunla ilgili beni en çok etkileyen şey, canını bizim için feda etmesi." dedi.

- "Bu caddeye girerken onun anısını, kokusunu hissediyoruz"

Şehidin, geçmişte İzmir adliyesinde görev yapan silah arkadaşı İdris Yavuz, bölgedeki Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde Sekin ile anıları bulunduğunu belirtti.

Saldırının gerçekleştiği C kapısında görev yaptığı dönemde Fethi Sekin ile tanıştığını aktaran Yavuz, Sekin'in adliyeye gelen araçları tanıdığını, hangi aracın adliyeye, hangi aracın emniyete ait olduğunu bildiğini, bu nedenle yabancı araçları da kolaylıkla ayırt edebildiğini anlattı.

Yavuz, Sekin'in bu sayede saldırı için gelen aracı erken fark ettiğini söyledi.

Caddeye Fethi Sekin'in adı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz, "Zaman zaman adliyeye gerek evrak için gerekse Sekin'in emaneti köpeğe bakmak için geliyorum. Bu caddeye girerken onun anısını, kokusunu hissediyoruz." dedi.

Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerine kurulu Şehit Polis Fethi Sekin Parkı'nın temizlik ve bakım görevlisi Barış Bahadır ise parkın Sekin'in ölümünden sonra kurulduğunu, açıldığı günden bu yana bölgenin temizlik ve bakımını üstlendiğini söyledi.

- "O bir kahraman"

Parktaki mesaisinin temizlikle başladığını kaydeden Bahadır, daha sonra çiçek ve bitkilerin bakımını yaptığını, budama, ot temizleme ve sulama işlemlerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bahadır, şöyle konuştu:

"Böyle bir parkta görev yapmak onur verici. Bu yükü taşımaya layık olmaya çalışıyorum. Fethi Sekin adliyede yaşanmış o kötü olayda masum insanların hayatını kurtarmış bir kahramandır. Parka gelenler Fethi Sekin'in anıtı önünde fotoğraf çektiyor, bize parkla ilgili, Sekin ile ilgili bilgi ediniyorlar. Biz de bildiğimizi anlatıyoruz."

Şehit Polis Fethi Sekin Sokağı sakinlerinden Ahmet Özpınar da şehidi ve ailesini tanıdığını, onlarla aynı mahallede yaşamaktan gurur duyduğunu söyledi.

- "Bastığın toprakları toprak diyerek geçme tanı" vecizesini hatırlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Ömer Faruk Aydıner, şehit polis Fethi Sekin'in görev aşkı, dikkati ve cesaretiyle adliyeye yönelik hain terör saldırısını önlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belki de o sırada maruz kalabileceğimiz çok büyük bir faciadan kurtulmamızı sağlamıştır. Rahmetli Fethi Sekin, 'Bastığımız toprakları toprak diyerek geçme' vecizesini tekrar bu nesle hatırlatmış, tekrar bu vatanın hangi şartlarda elde edildiğini hangi imkanlar içerisinde bu hale getirildiğini bize anlatmıştır. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah ülkemizi bu tarz hain terör saldırılarından korusun. İnşallah Fethi Sekin'ler, Hasan Tahsin'ler olduğu sürece ülkemizin insanı bu hain terör saldırılarına fırsat vermeyecek. Onları en cesur şekilde bertaraf edecektir. Tüm şehitlerimizi Fethi Sekin ve Musa Can nezdinde rahmetle anıyorum."

İzmir adliyesinde 8 yıldır görev yapan avukat Özden Güner Batıkhan, "Şehit polis Fethi Sekin benim yakın bir dostum, sevdiğim bir arkadaşımdı. İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde avukatlık yaptığım dönemde aracımı adliyeye yakın bir yere park etmiş olduğum için bana da park cezası veren, görevini layıkıyla yapan bir polis memuruydu. O ölmedi, Bayraklı sokaklarında İzmir'e adını verdiği yerlerde yaşıyor. Sevgi ve özlemle anıyorum." dedi.

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