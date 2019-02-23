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"Düşmanlık siyaseti değil kardeşlik siyaseti üzerine yürüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 20:53 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Düşmanlık siyaseti değil kardeşlik siyaseti üzerine yürüyoruz. Derdimiz; Gölbaşı'nı, Adıyaman'ı, Türkiye'yi daha fazla büyütmek, kalkındırmak. Bu ülkenin huzuru için siyaset yapıyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Düşmanlık siyaseti değil kardeşlik siyaseti üzerine yürüyoruz. Derdimiz; Gölbaşı'nı, Adıyaman'ı, Türkiye'yi daha fazla büyütmek, kalkındırmak. Bu ülkenin huzuru için siyaset yapıyoruz." dedi.

Bakan Gül, AK Parti Gölbaşı İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Adıyamanlıların her zaman AK Parti ve Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değinen Gül, şöyle konuştu:

"Seçimlere giderken bir tarafta sırtını bu aziz millete dayayanlar, bir tarafta da 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsuncu'lar. Biz bu memleketi sokakta bulmadık. AK Parti'nin kaderi, Türkiye'nin kaderiyle örtüşmüş durumda. AK Parti demek; Türküyle, Kürdüyle, Alevisi, Sünnisiyle 82 milyon kardeşliğin teminatı demektir. Düşmanlık siyaseti değil kardeşlik siyaseti üzerine yürüyoruz. Derdimiz Gölbaşı'nı, Adıyaman'ı, Türkiye'yi daha fazla büyütmek, kalkındırmak. Bu ülkenin huzuru için siyaset yapıyoruz. Ülkenin huzurunu bozmak isteyen terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Türkiye'de istikrarın, huzur adresi AK Partidir."

Konuşmaların ardından İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Programa, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile Gölbaşı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Yusuf Özdemir katıldı.

- Besni ziyareti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekiler daha sonra Besni ilçesini ziyaret etti.

Gül, AK Parti Besni İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, seçime az bir süre kaldığını anımsatarak, "AK Parti bir dava partisidir. AK Parti, bir memleket meselesini, Anadolu kıtasındaki büyüklükte dava taşını gediğine koyma davasıdır. Bu dava, Anadolu insanının yüreğiyle ilmek ilmek dokunan davadır, bu davanın adı da AK Parti'dir." dedi.

31 Mart'ta Türkiye düşmanı terör örgütleri ve onları kullananların bir kez daha gereken dersi alacağını kaydeden Gül, şöyle devam etti:

"Tek bir davamız var. Davamız, milletimizin özgürlüğünü, ekmeğini ve huzurunu artırmak, büyütmektir. Bunun için çalışıyoruz. Belediye başkanı, bakanı, milletvekili, particilik yapmıyoruz. Particilik değil, memleketçilik yapıyoruz. Tek davamız Türkiye davasını büyütmek, geliştirmek ve daha fazla kalkındırmak. Bu hizmeti inşallah milletimizin desteğiyle yapacağız. Milletin duası, Allah'ın rızasını kazanmak için siyaset yapan kişileriz. Bu yolculuğu da hep beraber sürdüreceğiz."

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Adıyaman Gölbaşı

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