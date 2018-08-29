Duşta çırılçıplak! Yine sınır tanımadı

Emily Ratajkowski'nin bu fotoğrafları yine sınırları zorladı.

Emily Ratajkowski'nin son paylaşımı olay yarattı

1 / 18 Sosyal medya hesabından yayınladığı cüretkar fotoğraflarla sık sık magazin gündemine gelen Emily Ratajkowski kural bozmadı!

2 / 18 27 yaşındaki güzel, son olarak küvette ve banyo sonrası çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

3 / 18 İç çamaşırsız ve üzerinde sadece havluyla görülen cesur manken, bu paylaşımları ile 500 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

4 / 18 YİNE NEFES KESİT Emily Ratajkowski kameralar önünde seksi pozlar vermekten hiçbir zaman çekinmedi.

5 / 18 Hatta kendini en rahat hissettiği anların çıplak olduğu zamanlar olduğunu itiraf edecek kadar da cesur.

6 / 18 Güzel model, dün son derece seksi turuncu bir bikiniyle fotoğraflar paylaştı.

7 / 18 Ratajkowski paylaşımında öyle dikkat çekici bir kare paylaşmıştı ki ki Kim Kardashian bile yorum yaptı.

8 / 18 Emily'nin turuncu bikinisi, kendi tasarımlarından oluşan Inamorata Swim markasını taşıyor.

9 / 18 Güzel model, fotoğrafına "Taze çıktı" yorumunu yaptı.

10 / 18 Emily Ratajkowski, sinemacı Sebastian Bear-McClard ile şubat ayında evlenmişti.

11 / 18 27 yaşındaki Emily ve 30 yaşındaki Sebastian'ın evliliği, çiftin hayranları için büyük bir sürpriz olmuştu.

12 / 18 Emily Ratajkowski, 2014 yılında Gone Girl filminde rol alarak sinemaya adım atmıştı.

13 / 18 Başarılı model, son olarak da I Feel Pretty adlı bir filmde rol aldı.

14 / 18 Emily Ratajkowski'nin, Instagram'da 18.6 milyon takipçisi bulunuyor.

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