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Duşta çırılçıplak! Yine sınır tanımadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından küvette fotoğraf paylaşan Emily Ratajkowski yüz binlerce beğeni aldı.

Emily Ratajkowski'nin bu fotoğrafları yine sınırları zorladı.

Emily Ratajkowski'nin son paylaşımı olay yarattı

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Sosyal medya hesabından yayınladığı cüretkar fotoğraflarla sık sık magazin gündemine gelen Emily Ratajkowski kural bozmadı!
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27 yaşındaki güzel, son olarak küvette ve banyo sonrası çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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İç çamaşırsız ve üzerinde sadece havluyla görülen cesur manken, bu paylaşımları ile 500 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
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YİNE NEFES KESİT

YİNE NEFES KESİT
Emily Ratajkowski kameralar önünde seksi pozlar vermekten hiçbir zaman çekinmedi.
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Hatta kendini en rahat hissettiği anların çıplak olduğu zamanlar olduğunu itiraf edecek kadar da cesur.
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Güzel model, dün son derece seksi turuncu bir bikiniyle fotoğraflar paylaştı.
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Ratajkowski paylaşımında öyle dikkat çekici bir kare paylaşmıştı ki ki Kim Kardashian bile yorum yaptı.
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Emily'nin turuncu bikinisi, kendi tasarımlarından oluşan Inamorata Swim markasını taşıyor.
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Güzel model, fotoğrafına "Taze çıktı" yorumunu yaptı.
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Emily Ratajkowski, sinemacı Sebastian Bear-McClard ile şubat ayında evlenmişti.
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27 yaşındaki Emily ve 30 yaşındaki Sebastian'ın evliliği, çiftin hayranları için büyük bir sürpriz olmuştu.
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Emily Ratajkowski, 2014 yılında Gone Girl filminde rol alarak sinemaya adım atmıştı.
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Başarılı model, son olarak da I Feel Pretty adlı bir filmde rol aldı.
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Emily Ratajkowski'nin, Instagram'da 18.6 milyon takipçisi bulunuyor.
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