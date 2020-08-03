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'Düştü' diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2020 11:28 | Son Güncelleme

Antalya'da, Gökhan Ç.'nin (31), "Düştü" dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü ortaya çıktı. Polisleri görünce gözyaşları döken Gökhan Ç., gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde, cinayeti itiraf ederek, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda öldüğünü fark ettim" dedi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta dün yaşanan olayda, Gökhan Ç., saat 15.30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi Hatice Şimşek'in evde hareketsiz yattığını bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polislerin incelemesi sürerken, Gökhan Ç., Şimşek ile birlikte yaşadığı evin balkonunda gözyaşı döktü. Şüphe üzerine gözaltına alınan Gökhan Ç. polise, "Alkollüydük, düştü" dedi.

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KOMŞULAR 'KAVGA OLUYOR' İHBARINDA BULUNMUŞ

Apartman sakinleri ise gece boyu çiftin evinden kavga sesleri geldiğini, bunun üzerine farklı saatlerde polise ihbarda bulunduklarını anlatarak, "Her ihbardan sonra gelen ekipler, Hatice Şimşek'in şikayetçi olmaması üzerine geri gitmek zorunda kaldı" iddiasında bulundu.

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'KAVGA ETTİK, DÖVDÜM, UYANDIĞIMDA ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETTİM'

Poliste 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gökhan Ç. ifadesinde cinayeti itiraf etti. Gökhan Ç.'nin ifadesinde, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi.

Hatice Şimşek'e daha önce de şiddet uyguladığı belirlenen Gökhan Ç.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

DHA

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