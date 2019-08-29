HABER

Düştüğü baraj gölünde boğulan Suriyeli Halil, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dedesi Mervan Muhammed Aga ile balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'nda göle düşerek, boğulan Suriyeli Halil el Halil (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dedesi Mervan Muhammed Aga ile balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'nda göle düşerek, boğulan Suriyeli Halil el Halil (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi. İnegöl'deki Boğazköy Barajı'na dedesi Mervan Muhammed Aga (55) ile birlikte balık tutmaya giden Suriye uyruklu Halil el Halil, elini yıkamak istedi. Baraj gölüne doğru eğilen çocuk, dengesini kaybedince suya düştü. Dedesi, Halil'i kurtarmak istedi; ancak başaramadı. Çocuk, suda kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarmanın haber vermesiyle gelen Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, suda çocuğu arama- kurtarma çalışması başlattı. 3 saat süren çalışma sonucu Halil el Halil'in suda cansız bedeni bulundu. Halil'in cesedi, sudan çıkarılırken, kıyıda bekleyen ailesi de gözyaşı döktü. İnegöl Devlet Hastanesi morguna konulan Halil el Halil'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi, ailesine teslim edildi. Halil el Halil'in cenazesi, öğle vakti Urgancılar Camii'nde kılınan namazın ardından götürüldüğü Mahmudiye Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Genç kıza ilaçlı cinsel saldırı ve şantaj suçlamasını kabul etmediGenç kıza ilaçlı cinsel saldırı ve şantaj suçlamasını kabul etmedi
Kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak son yolculuğuna uğurlandıKızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.