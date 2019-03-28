HABER

Düştüğü kanaldan halat yardımıyla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

Adana'da sulama kanalına düşürdüğü aracının anahtarını almak isterken dengesini kaybeden sürücü suya kapıldı - Suda sürüklenen kişi, vatandaşların attığı halata tutunarak sudan çıkabildi

Adana'da, sulama kanalına düşen aracının anahtarını almak isterken suya kapılan sürücü, çevredekiler tarafından halat atılarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bir kahve firmasında çalışan Mustafa Yılmaz, 01 DIG 673 plakalı hafif ticari aracını sipariş için gittiği merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da park etti.

Araçtan çıktığı sırada kontak anahtarını bulvarın ortasından geçen sulama kanalına düşüren Yılmaz, bir çubuk yardımıyla anahtarı almak istedi.

Bu sırada dengesini kaybederek kanala düşen Mustafa Yılmaz, bir süre suda sürüklendi.

Yılmaz, çevredekiler tarafından atılan halata tutunarak sudan çıkabildi.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Bakan Kurum: 2023 yılına kadar 250 bin konut yapılacakBakan Kurum: 2023 yılına kadar 250 bin konut yapılacak
Hatay’da gözaltına alınan 14 göçmen kaçakçısı adliyedeHatay’da gözaltına alınan 14 göçmen kaçakçısı adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Midyat millet bahçesi açıldı

Midyat millet bahçesi açıldı

Diyarbakır'da korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Diyarbakır'da korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Adana'da 5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıktı!

5 dil bilen yazılımcının evinden çıktı!

'Sakin şehir' Ahlat ziyaretçilerini bekliyor

'Sakin şehir' ziyaretçilerini bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.