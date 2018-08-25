Düştüğü traktörün altında kalıp, öldü

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'nın Hüyük ilçesinde düştüğü traktörünün altında kalan Ali Moda (60), hayatını kaybetti.
Hüyük ilçesinde, çiftçilik yapan Ali Moda yönetimindeki 20 EF 729 plakalı traktör, kontrolden çıkıp kaldırıma çarptı. Bu sırada savrulan Moda, traktörden düştü. Traktörün üzerinden geçtiği Ali Moda, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Ali Moda, kurtarılamadı.
Ali Moda'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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