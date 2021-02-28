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Düştüğünü söyleyerek hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti

28.02.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Karabük’te pencereden düştüğünü söyleyen bir kişi, çektiği ağrı ve acılara dayanamadığı için komşularından yardım istedi.

Karabük’te pencereden düştüğünü söyleyen bir kişi, çektiği ağrı ve acılara dayanamadığı için komşularından yardım istedi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, sevk edildiği Ankara’da hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma geniş çaplı tahkikat yaparken, şahsın kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Şenol T. önceki gün arkadaşları ile bir araya gelerek alkol aldı. Alkolün de etkisi ile merdivenlerden düşen şahıs bir süre daha arkadaşları ile gezdikten sonra Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan evine gitti. Burada komşusunun yardımı ile evine çıkan Şenol T.’nin, bir gün sonra çektiği acı ve ağrıları dayanılmaz bir hal aldı. Komşusundan yardım isteyen Şenol T. çağrılan 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Pencereden düştüm" dedi
Hastanede jandarma ve sağlık ekiplerine Çerçiler Mahallesi’nde babadan kalma eski evde gece yarısı pencereden düştüğünü söyleyen Şenol T.’nin kalçasının kırık ve ciğerlerinde ödem olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Şenol T. ambulansla sevk edildiği Ankara’da hayatını kaybetti. Şahsın hayatını kaybetmesi üzerine tahkikat başlatan Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenol T.’nin düştüğünü iddia ettiği babadan kalma ahşap evde inceleme yaptı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de yaptığı inceleme sonucu evde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine araştırmalarını derinleştiren ekipler, şahsın birlikte olduğu arkadaşlarına ulaşarak ifadelerine başvurdu. Alınan ifadeler doğrultusunda Şenol T. ile alkol aldıklarını ve birlikte ayrılırken ayağının tökezlemesi sonucu merdivenlerden düştüğünü beyan ettiler. Daha sonra çağırdıkları ticari taksi ile gezintiye çıktıktan sonra Şenol T.’nin taksi ile evine gittiğini kaydeden 2 arkadaşı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Önce evin penceresinden düştüğünü söyleyen ancak arkadaşlarının iddiasına göre merdivenlerden düşerek kalçası kırılan ve ciğerlerinde ödem oluşan Şenol T.’nin kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonrası ortaya çıkacağı belirtilirken, şahsın kısa bir süre önce de yüksekten düşerek yaralandığı ortaya çıktı.

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