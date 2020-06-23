Evlerden Irak: Düşük Belirtileri Nelerdir?

Dünya üzerinde bulunan kadınların en büyük hayallerinden birisi şüphesiz anne olmaktır. Bu hayallerine gebelik döneminde oldukça yaklaşan bireylerin çeşitli sebeplerle düşük yapma ihtimali vardır. Yaşanılan her düşüğün mutlaka bir sebebi olduğu gibi, büyük bir üzüntü yaşattığı da gerçektir. Bu nedenle bireylerin gebelik dönemlerinde oldukça dikkatli davranmaları gerektiği gibi sağlıklı beslenmeleri de önemlidir. Bu büyük üzüntü ile karşılaşmamak için hamilelik döneminizde sıra dışı bir durumla karşı karşıya kaldıysanız hiç vakit kaybetmeden mutlaka doktorunuza başvurmalısınız, aksi halde gebelik sırasında düşük problemi ile karşı karşıya kalan 6 kadından birisi siz olabilirsiniz. Düşük Nasıl Olur? Düşük, gebelik sırasında oluşan embriyo ya da fetüsün rahimden dışarı atılması şeklinde gerçekleşen bir durumdur. Gebeliğin ilk 12. haftasında meydana gelen düşüklerin çoğunun, kromozom yapısında oluşan anormalliklerden kaynaklandığı bilinir. Bu anormallikler kromozomlarda bir eksiklik oluşmasından kaynaklanır. Bu eksiklikler sonucunda oluşan embriyo, daha fazla gelişimini sürdüremediğinden düşük gerçekleşir.

Gebelik sırasında oluşan düşük iki şekilde sınıflandırılır. Bunlar; erken düşük, hamileliğin ilk 3 ayı içerisinde gerçekleşen düşüklerdir. Geç düşük, hamileliğin 12. haftasından 20. haftasına kadar gerçekleşen düşüklerdir. Düşük bireylerde çoğunlukla kanama ile başlar her kanama düşüğün habercisi olmayacağı gibi hamilelik sırasında yaşanan kanamaları kesinlikle ihmal etmemelisiniz. Düşük olurken kan dölyatağı yani rahim içerisinden gelir ancak bu kanama enfeksiyon sonucunda da oluşmuş olabileceğinden kanama esnasında sakince yatağınıza uzanarak doktorunuzu çağırmalısınız. Düşük Belirtileri Nelerdir? Gebelik sırasında en fazla merak edilen sorulardan birisi erken düşük belirtileri ve düşük belirtileri nelerdir olmuştur. 1. Vajinadan gelen akıntı Hamilelik sırasında vajinadan gelen akıntı sonucunda lekelenme ya da hafif veya yüksek dereceli kanamalar düşük belirtilerinin en başında gelir. Vajinal akıntıların gebelik sırasında her 4 kadından 1'inde normal olarak görüldüğü bilinir. Her lekelenme düşük yapacağınız anlamına gelmediğinden, emin olabilmek için bireylerin hamilelik sırasında yaşadıkları bu lekelenmelere karşı mutlaka kadın doğum uzmanlarına başvurmaları gerekir.

2. Karın bölgesinde yaşanan ağrılar Karın ağrısı ve ağrının da ötesinde, karın bölgesinde oluşan kramplar düşüğün bir belirtisi olabilir. Bu ağrılarla beraber kanama ya da lekelenme gözlemleniyorsa düşük ihtimali oldukça yüksektir. Ağrılar 15-20 dakikada bir düzenli olarak geliyorsa bu durum önemli bir belirtidir. 3. Vücutta meydana gelen değişikliklerin ortadan kaybolması Gebelik sırasında meydana gelen hormanel değişikliklerden dolayı oluşan mide bulantısı, kokuya hassasiyet, iştah değişiklikleri, kusma gibi durumların görülmemesi halinde birey düşük yaşamış olabilir. Bireyin vücudundaki bu değişikliklerin birden bire ortadan kaybolması farketmeden düşük yaşamış olabileceğine işaret olacağından, mutlaka bir doktor tarafından muayene edilmelidir. Aksi halde düşük sonucu rahim içerisinde kalmış olan kalıntılar annede ciddi sağlık problemlerine neden olur. 4. Pıhtı halinde kanama Hamilelikte düşük belirtisinin en önemlilerinden birisi 1 ila 3 gün arasında sürekli olarak devam eden kanamalardır. Bu kanamalar eğer pıhtı şekline dönüştüyse erken düşük ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Böyle bir durumda doktorunuza başvurmanız ve düşük sonrasında tekrar gebe kalabilmek için istirahat ederek gerekli tedavileri uygulamanız faydalı olacaktır.

5. Diğer belirtiler Gebelikte düşük sırasında devam eden kanamalar eşliğinde hamile bireyde ateş, kusma, yoğun halsizlik, sırt ağrıları gibi anormal durumlar gözlemleniyorsa, mutlaka kadın doğum uzmanına başvurmalıdır. Hamilelikte Düşükten Korunma Yöntemleri Nelerdir? Gebelik sırasında oluşabilecek düşükler eğer genetik faktörlü değilse düşük ihtimali azaltılabilir. Bunun için bireylerin günlük yaşamlarında çok daha dikkatli davranmaları gerekir. Dikkat edilmesi gereken bazı konular şöyle sıralanabilir: 1. İlaç kullanılmamalı Bazı ilaçların yan etkileri bireyin düşük yapmasına neden olabilir. Bu nedenle gebelik sırasında ya da gebe kalma aşamasında kullanılacak her ilacın yan etkileri, içeriği çok önemlidir. Bu ilaçlar mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. 2. Rahim kontrolleri yapılmalı Rahimde oluşan sorunlar; genişlik miyom gibi düşüğe neden olabilir. Düşüğün önüne geçebilmek ve ihtimalini azaltabilmek için öncelikli olarak bu problemlerin önüne geçilmeli, belirli periyotlarla rahim kontrolleri yaptırılmalıdır. 3. Aşırı kiloya dikkat edilmeli Aşırı kilolar düşük oluşumunun önemli nedenlerinden birisi olarak bilinir. Gebelik öncesinde aşırı kilolardan kurtulmak düşük riskini azaltmak için oldukça önemlidir. Gebelik sırasında da beslenmeye dikkat etmek önem arz eder.

4. Ebeveynler ileri yaşlarda olmamalı Anne ve babanın yumurta ve sperm kalitesi oluşan embriyo için önemlidir. Anne ve babanın yaşı arttıkça, kromozomlarda eksik oluşma ihtimali arttığından düşük ihtimali de artar. Bu nedenle özellikle 45 yaşlarından sonra üreme hücreleri kalitesizleşmeye başladığından, gebeliği oluşturma yaşı daha erken olmalıdır. 5. Beslenme biçimine dikkat edilmeli Gebelik öncesi dönem ve gebelik sırasında sigara kullanan anne adaylarının düşük riski ile karşılaşma oranları kullanmayanlara oranla çok daha yüksektir. Gebelikte sigara kullanımında yapılan bir araştırmaya göre gün içerisinde 10 ve daha fazla sigara içen anne adaylarının, içmeyenlere oranla düşük yapma olasılıkları 2 kat daha fazladır. Alkol ve kafeinli içecek kullanımı da tıpkı sigara kullanımı gibi düşük riskini arttıran faktörlerdendir. 6. Karın bölgesine gelecek darbelerden korunulmalı Genellikle hamileliğin başlangıcından 3. ayına kadar olan sürede karın bölgesine alınan darbeler, baskılar, kazalar bireyin düşük yapmasına neden olur. Bu nedenle karın bölgesinin korunması oldukça önemlidir. 7. Çiğ besinler tüketilmemeli Hamilelik sırasında beslenme oldukça önemlidir, ancak en önemlisi de yiyeceklerin iyi pişmiş olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle etlerin az pişmiş olması enfeksiyona sebep olarak düşüğe neden olabileceğinden dikkat edilmelidir.