Düşük bütçeli Oppo A16 göründü

Oppo A16, Çin’de mavi, bej ve siyah gibi renklerde gelebilir. A16, diğer pazarlarda ise mavi, beyaz ve siyah gibi tonlarda piyasaya sürülebilir.

OPPO A16'NIN ÖZELLİKLERİ

Oppo A16 birden fazla sertifika aldığından ve Geekbench kıyaslama sitesinde göründüğünden, bazı özellikleri açığa çıktı. Buna göre A16, 163,78 x 75,62 mm ölçülerinde ve çapraz olarak bakıldığında ise 180,39 mm ölçülerinde. Telefon bağlantı için Dual Band Wi-Fi, 4G LTE ve Bluetooth gibi özellikler sunacak.

Android 11 işletim sistemi tabanlı ColorOS 11.1, A16’ya önceden yüklenmiş olarak gelecek. Telefon, Helio G35 yonga seti ve 4 GB RAM'den güç alacak. Oppo A16'nın 10W şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile desteklenmesi bekleniyor. Güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip telefonun diğer detayları ise henüz görünmüş değil.

A16'nın selefi A15, 6,5 inç IPS LCD HD+ ekran, 5 megapiksel selfie kamerası ve 13 megapiksel dalgalı kamera sistemi gibi özellikler sunuyor. Helio P35 yonga seti, 2 GB / 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama, Android 10 işletim sistemi, 10W şarjlı 4.230mAh pil ve arkaya monte parmak izi sensörü gibi diğer özellikleri içeriyor.

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