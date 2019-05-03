Düşük doğum ağırlığına dikkat!

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Düşük doğum ağırlığı, gebeliğin herhangi bir döneminde başlayabilmektedir. Hamileliğin erken döneminde başlayan gelişme gerilikleri, genelde kromozom kaynaklı problemler veya annenin ek hastalıklarından kaynaklanan daha ciddi durumlardır. 32. hafta sonrasında başlayan büyüme geriliklerinde ise bebek artık belli bir gelişim ve ağırlığa ulaştığı için risk nispeten daha azdır.

Anne karnında yaşadıkları problemlerden dolayı düşük doğum ağırlığı ile dünyaya gelebiliyorlar. Anne karnında yaşanan sorunların neticesinde bebeğin büyümesi için gerekli oksijenin ve besin maddelerinin yeterli oranda sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Düşük doğum ağırlığı, gebeliğin 37. haftasından sonra doğan bir bebeğin ağırlığının 2.500 gramın altında olması durumudur. Düşük doğum ağırlıklı bebekler, ultrason görüntülemesinde kadın doğum hekimlerince yakalanır. Doğum öncesinde çocuk doktorlarına bilgi verilerek doğum öncesi gerekli hazırlıkların yapılması sağlanır. Çünkü düşük doğum ağırlıklı bebekler risk altındadır.

Alkol ve uyuşturucu gibi bebeğin gelişiminde sorun teşkil edebilecek maddelerin kullanılması da düşük doğum ağırlığı riskini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca anne adaylarında bulunan; Hipertansiyon, diyabet, anemi, kalp ve rahim hastalıkları ve enfeksiyon gibi hastalıklar düşük doğum ağırlığı riskini artırmaktadır.

Gebelikte sigara kullanımının bebeklerde doğum ağırlığını etkilemektedir. Sigara, plasenta perfüzyonunu düşürür ve hemoglobinin oksijen transportunu engeller. Gebelik sürecinde sigara kullanımına devam eden anne adaylarının bebeklerinde doğum ağırlığının azaldığı gözlemlenmektedir. Sigara kullanımına devam eden anne adayları, bebekleri için risk oluşturmaktadırlar.

Bu üç nedenden kaynaklı risk faktörlerini belirlemek ve engellemeye yönelik girişimleri geliştirmek son derece önemlidir. Bu sayede yaşam kalitesi yüksek bireylerin oluşturduğu sağlıklı toplumlara erişmek mümkün olacaktır.

Düşük doğum ağırlığının birçok nedeninin olabilmektedir. Düşük doğum ağırlığı tek başına anne adayından kaynaklı problemlerden meydana gelmeyebilir. Bebeğe bağlı; çoğul gebelik, enfeksiyon, kromozom problemleri gibi nedenler olabileceği gibi anne adaylarına bağlı rahim ve plasentaya ait faktörlerden de kaynaklanabilmektedir.

Anne Adaylarının Kilosu Belirleyici Faktör

Anne adaylarının beslenmelerine çok fazla dikkat etmelidir. Anne adaylarının sağlıklı kilo alması gebelik süreçlerinde bebeğin gelişimi için oldukça önemlidir. Anne adayı nasıl beslenirse bebek de o doğrultuda gelişim gösterir. Anne adayının 45 kilonun altında olması, bebeğin yeteri kadar beslenememesine neden olabilir.

Prematüre Bebeklerle Karıştırılıyor

Düşük doğum ağırlık bebekler, prematüre bebeklerle karıştırılmaktadır. Düşük doğum ağırlığı, prematüre sonucunu doğurmaz. Prematüre, gebeliğin 37. haftasından önce doğan bebeklerdir. Prematüre bebeklerin organları gelişmediği için sağlık sorunları yaşanabilmektedir.

Düşük doğum ağırlıklı bebekler ise gebelik haftasına göre ağırlığı az olan bebeklerdir. Gebelik süreçlerinde anne adayları düzenli bir şekilde kontrollerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Anne karnındaki bebeğin gelişimi için doktor kontrolünde düzenli spor yapılması, anne adayları için önem arz etmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op.Dr. Meriç Çağrı Ağır

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