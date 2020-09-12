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Düşük donanımlı telefonlar için geliştirildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

Google’ın düşük donanımlı telefonlar için geliştirdiği Android 11 Go Edition sürümü tanıtıldı. Peki, bu sürüm neler sunuyor?

Düşük donanımlı telefonlar için geliştirildi

Android Go Edition, düşük özellikli akıllı telefonlar için özel olarak tasarlanmış Android sürümü olarak 2018 yılında karşımıza çıkmıştı. Google bu programı sonlandırmaya niyetli gibi görünmüyor. Bugün ise düşük donanıma sahip telefonlar için Android 11 Go Edition sürümü tanıtıldı.

Android 11’in Go Sürümü’ne gelen Android 11’in normal sürümünde yer alan üç temel özellik yer alıyor. Bunlardan birincisi, Sohbetler, Bildirimler ekranında ayrılmış alanları ikincisi, uygulamalar için gelişmiş izin kontrolü ve üçünücüsü, sistem genelinde hareketle gezinme desteği. Bu üç temel özellikleri de Go Edition ile düşük donanımlı telefonlara gelecek.
Go Edition’daki izinler, tıpkı Android 11 gibi çalışacak. Kullanıcılar, bir defalık izinler sağlayabilecek ve ardından bu izin, uygulama için otomatik olarak sıfırlanacak İzin, bir dahaki sefere kolayca yeniden verilebilecek.

Android 11 (Go Sürümü) nihayet, kullanıcının ana ekrana gitmek, geri gitmek ve uygulamalar arasında geçiş yapmak için kaydırma hareketlerini kullanabileceği aynı hareket tabanlı navigasyon sistemine sahip olacak.

Google Files, kişisel dosyaları 4 basamaklı PIN şifreli bir klasörde meraklı gözlerden korumak için kullanılabilecek Güvenli Klasör adlı yeni bir özellik alıyor.

Son olarak, Google, Android 11 (Go Edition) için bir dizi başlık altında iyileştirme yaptı. Go Edition desteği, 2 GB‘a kadar RAM içeren cihazlara genişletildi ve bu, uygulamaların yüzde 20‘ye kadar daha hızlı başlatılabileceği anlamına geliyor. Artan RAM miktarı, arka planda üç ila dört uygulamanın daha çalışmasına yardımcı olacak gibi görünüyor.

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