"Düşük fındık fiyatına müdahale edilmeli"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, fındık fiyatlarının düştüğünü savunarak, "Üreticiye dayatılan düşük fiyatların yükselmesi için TMO aracılığıyla derhal piyasaya müdahale edilmeli ya da FİSKOBİRLİK'e kaynak yaratılarak onun ayağa kalkması sağlanmalıdır." dedi.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle birçok üründe fiyatların arttığını ancak fındık fiyatlarının düştüğünü söyledi.

Fındık üreticilerinin sorunlar yaşadığını iddia eden Kaya, iktidarın üreticilere verdiği sözleri tutulmasını istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın "TMO'dan umudunuzu kesin, TMO fındık almayacak." dediğini aktaran Kaya, Turhan'ın konuşmasının, AK Parti iktidarlarınca daha önce verilen sözlerle taban tabana zıt olduğunu ileri sürdü.

"Hani ne söylediyseniz yapıyordunuz? Hani TMO üreticinin yanında olacaktı? Hani muhalefet yalan, siz doğru söylüyordunuz?" sorularını yönelten Kaya, şöyle konuştu:

"Bu şekilde devam ederlerse diğer tarım ürünleri gibi fındığı da dışarıdan almak zorunda kalacağız. AKP Hükümeti'ni uyarıyoruz, milli tarım politikasının konuşulduğu bugünlerde, fındıkta gayri milli bir yapı oluşmaması için Türkiye'nin elindeki altından daha değerli ürün olan fındıktaki hakimiyetini kaybetmemesi için akılcı ve istikrarlı politikalara ihtiyaç vardır. Üreticiye dayatılan düşük fiyatların yükselmesi için TMO aracılığıyla derhal piyasaya müdahale edilmeli ya da FİSKOBİRLİK'e kaynak yaratılarak onun ayağa kalkması sağlanmalı, gerçekçi bir fiyatla fındığı almasına destek vererek üreticinin ezilmesine, soyulmasına, mağdur edilmesine engel olunmalıdır."

