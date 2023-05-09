HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düşük fiyata otomobil vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılık

Düşük fiyata otomobil vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılık

09.05.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla düşük fiyata araç alarak sattıklarını söyleyerek, araç almak isteyenleri toplam 10 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen biri kadın 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

Düşük fiyata otomobil vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılık

İstanbul'da polise başvuran bir kişi otomobil almaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin mağdurları, devlet kurumlarından ihale yoluyla düşük fiyata araç aldıkları yalanıyla kandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin güven sağlamak için başta bir aracı gerçekten düşük fiyata verdikleri ardından daha fazla otomobil için para topladıkları öğrenildi. Şüphelilerin 10 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira para topladıktan sonra "İhalede sorun çıktı", "İhale ertelendi" gibi söylemlerle araçları teslim etmedikleri tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri haklarında şikayet bulunan 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİT'ten nokta operasyon! Kritik isim...MİT'ten nokta operasyon! Kritik isim...
Kılıçdaroğlu duyurdu! "Kapattırmayacağım"Kılıçdaroğlu duyurdu! "Kapattırmayacağım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlarCumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Otomobil

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi!

Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi!

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

Bakan Soylu: Kafamızı karıştıran sadece bir kişi var

Bakan Soylu: Kafamızı karıştıran sadece bir kişi var

Bakan Karaismailoğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

Bakan Karaismailoğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

İlginizi Çekebilir

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.