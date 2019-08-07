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’’Düşük göz kapağı hem yaşınızı hem de görme alanınızı etkiliyor’’

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

Düşük göz kapaklarına dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Dr.

’’Düşük göz kapağı hem yaşınızı hem de görme alanınızı etkiliyor’’

Düşük göz kapaklarına dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Apa, hem yaşı hem de görme alnını etkilediğini söyledi.

Estetik göz kapağı ameliyatı genellikle 35 yaş sonrası ihtiyaç duyulan cerrahi uygulamaların başında geliyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Apa, uygulamaların cerrahi risklerinin az olduğunu ve estetik cerrahi sonuçları etkili olduğunu söyledi. Düşük göz kapağı görmeyi olumsuz etkilerken, yaşınızdan daha büyük görünmenize neden olabiliyor uyarısında bulunan Dr. Apa, önemli bilgiler verdi.

Göz kapağı estetiği ameliyatı (blefaroplasti) hakkında bilgi veren Op. Dr. Mustafa Apa, "Alt ve üst göz kapaklarındaki fazla kas ve deri dokusunun çıkarılmasıyla bu dokulara destek olan göz çevresi bölümlerinin gerginleştirilmesi işlemidir. Bu cerrahi uygulama ile sarkmış üst ve alt göz kapakları, fazla yağ toplanmasına bağlı torbalanmalar, göz çevresi kırışıklıkları düzeltilerek kişinin yaşlı, yorgun görünümü daha genç ve dinamik bir görünüme dönüştürülür. Göz kapağı estetiği yapılacak kişilerin kaslarının pozisyonu çok iyi değerlendirilmelidir. Göz kapağı yaşlanma bulgularının yanında kaş düşüklüğü de varsa mutlaka kaş kaldırma ameliyatı da düşünülmelidir. Kaş düşüklüğü giderilmeden yapılan göz kapağı estetiği ameliyatlarından sonra kaş daha fazla düşerek, iyi bir estetik sonuç alınmasını engelleyebilir. Bazı kişilerde yalnızca kaşların kaldırılması bile üst göz kapağını gerginleştirerek, blefaroplasti ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır" dedi.

"Blefaroplasti genellikle 1-2 saat sürer"
Ameliyat sırasında nelerin yapıldığına dair açıklama yapan Dr. Apa, "Blefaroplasti genellikle 1-2 saat sürer. Anestezi sonrası üst göz kapaklarında doğal çizgileri üzerinden alt göz kapağında ise kirpiklerin hemen altından kesiler yapılır. Bu kesilerden girilerek deri, alttaki yağ ve kas dokusundan ayrılır. Fıtıklaşan yağ dokusu düzeltilir, fazlalık kas ve deri dokusu çıkarılır. Önceleri hemen her ameliyatta yağ dokusu çıkarımı yapılmaktaydı. Ancak yaşın daha ilerlemesiyle yağ dokusundaki büzüşmenin göz çukurluğunu arttırdığı ve kişiye daha yaşlı bir görünüm verdiği kabul edildiğinden, modern cerrahide yağ dokusunun mümkün olduğunca korunması amaçlanmaktadır. Daha sonra kesiler çok ince sünürlerle kapatılır. Alt göz kapaklarında deri fazlalığı olmaksızın yağ-kas torbacıkları varsa göz kapağının içinden görünen bir skor bırakmadan kesi yapılır. Genellikle daha elastik derili genç hastalarda uygulanır" şeklinde konuştu.

"Ameliyat sonrası bazı aktivitelerden uzak durmanız gerekebilir"
Estetik göz kapağı ameliyatı sonrasında gözün etrafında ödem (şişlik) ve kızarıklık oluşabildiğini belirten Dr. Apa, ameliyat sonrası iyileşme süreci için şu noktaların altını çizdi: "2 ve 3’üncü günlerde bu şişlikler yerini morluklara bırakır ve bir hafta sonraki kontrolünüzde dikişleriniz ve göz çevrenizdeki bantlar alınırken, morluklar tamamen geçmiş ve neredeyse normal bir görünüme kavuşurmuş olursunuz. Ameliyat sonrasında göz damlaları ile birlikte antibiyotik, ağrı kesici, ödem azaltıcı gibi ilaçlar doktorunuz tarafından size reçete edilecektir. Estetik göz kapağı ameliyatı sonrasındaki ilk haftada göz kuruluğuna neden olabilecek kitap okuma, bilgisayar kullanma, televizyon seyretme gibi aktivitelerden kaçınmalısınız. İlk haftanın sonunda normal aktivitelerinizi yapabilecek kadar iyi hissedersiniz ancak ağır egzersiz ve aktivitelerden dört hafta boyunca kaçınmalısınız".

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