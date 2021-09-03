“Düşük İstihdamın Nedeni Delta Varyantı”

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü beklenenden daha düşük gelen istihdam artışından COVID-19 virüsünün artan Delta varyantını sorumlu tuttu ancak ekonominin “dayanıklı ve güçlü” olduğunu söyledi.

ABD Çalışma Bakanlığı Cuma günü, Temmuz ayında 1,053 milyonluk artışın yaşandığı tarım dışı istihdamın geçen ay 235 bin arttığını açıkladı. Ekonomistler söz konusu dönem için 728 bin yeni iş bekliyordu.

Ekonomik toparlanmada olunması gereken yerde olmadıklarına dikkati çeken Başkan Joe Biden, düşük istihdam rakamlarına değindiği konuşmasında, “ABD ekonomisini düzeltmek için daha yapılacak çok iş var” dedi. “Delta varyantıyla mücadelede daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor” diyen Biden, bunun aşılanmamışların salgını olduğunu tekrarladı.

Haziran ayı ortasında yaklaşık 11 bin olan günlük vaka sayısının haftalık yaklaşık 150 bine çıkmasına neden olan mevcut enfeksiyon artışı, Ağustos ayı istihdam verilerine yansıdı, işe alımları ve daha geniş çaplı toparlanmayı yavaşlattı.

İstihdamda yaşanan 235 binlik artış hayal kırıklığı yaratırken, Temmuz'da yüzde 5,4 olan işsizlik oranı da yüzde 5,2'ye düştü.

“Gördüğümüz şey, dayanıklı ve güçlü ekonomik toparlanma. Biden planı işe yarıyor, sonuç alıyoruz” diyen ABD Başkanı, istihdam artışının devam ettiğini belirterek ülke ekonomisinin yılın ilk yarısında hızlı bir şekilde büyüdüğünü, ABD'nin, ekonomisi salgın öncesi döneme göre daha büyük olan tek gelişmiş ülke olduğunu ifade etti.

Salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilen kurtarma planı ve aşılama gibi eylemlerin Delta varyantı karşısında bile ekonominin büyümesini ve istihdam artışını mümkün kıldığını aktaran Biden, “Şüphesiz ki bugünkü istihdam raporunun güçlü olmamasının nedeni Delta varyantı “ değerlendirmesinde bulundu.

Biden gelecek hafta Delta varyantıyla mücadelede atılacak bir sonraki adımı açıklayacağını söyledi.

