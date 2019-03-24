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'Düşük karbondihratlı diyetler kalp krizi riskini artırıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

  Ankara'da uzman diyetisyen İdil İmamoğlu, düşük karbonhidratlı diyetlerin popüler olmaya başladığını; ancak bu tür diyetlerin kalp krizi riskini artırdığını söyledi.

Ankara'da uzman diyetisyen İdil İmamoğlu, düşük karbonhidratlı diyetlerin popüler olmaya başladığını; ancak bu tür diyetlerin kalp krizi riskini artırdığını söyledi.

Diyetisyen İdil İmamoğlu, günümüzde gençler tarafından 'ekmek yemiyorum' gibi sık tekrarlanan söylemlerin ve internetten gelişi güzel bir şekilde seçilip uygulanan diyetlerin çok yanlış olduğunu belirtti. Beslenme tedavisinin bireye özgü olması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi: "Yani kişinin zayıflama, kilo alma veya başka bir maksatla beslenme tedavisine ihtiyacı varsa bir kere bu noktada mutlaka uzmanından bu konuda destek almaları gerekiyor. Karbonhidrat kullanımı derken de biz karbonhidrat ihtiyacının basit şekerlerden gelmesini istemiyoruz. Şeker, şekerli gıdalar, meyve suları, meşrubatlardan gelmesini istemiyoruz. Burada önemli olan sağlıklı kaynakların, tahılların, baklagillerin, mevsiminde tüketilen sebze ve meyvelerin diyette daha ağırlıklı tüketilmesi ve günlük enerji ihtiyacının ortalamada yüzde 50'sinin bu kaynaklardan sağlanması son derece önemli."

İmamoğlu, diyette karbonhidratların fazla kısıtlanmasının da kalpte ritim bozukluklarına neden olduğunu söyleyerek, "Bu da kalp krizi riskini arttırıyor. Aslında bireylerin beslenmesinde karbonhidrat ihtiyacının yüzde 40-60 arasında karşılandığında bu riskin en düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevenin dışında karbonhidrat tüketimlerinde riskin arttığı görülüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Detaylar
-Diyetisyen İmamoğlu ile röp.
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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