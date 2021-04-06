Düşük maliyetli korona aşısı geliştirildi: NDV-HXP-S

Brezilya, Meksika, Tayland ve Vietnam'da klinik denemelere giren yeni bir koronavirüs aşısı, dünyanın salgınla savaşma şeklini değiştirebilir. NDV-HXP-S adı verilen aşı, mevcut aşılardan daha güçlü antikorlar oluşturması yaygın olarak beklenen yeni bir moleküler tasarım kullanan ilk aşı olma özelliğini taşıyor. Pfizer/BioNTech ve Johnson & Johnson gibi şirketlerin mevcut aşıları, elde edilmesi zor bileşenler kullanılarak özel fabrikalarda üretilmesi gerekiyor. Bunun aksine, yeni aşı dünyanın dört bir yanındaki grip aşısı üreten aynı fabrikalarda toplu olarak yapılabilir. YILDA BİR MİLYAR DOZDAN FAZLA ÜRETİLEBİLİR NDV-HXP-S'nin güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa, potansiyel olarak yılda bir milyardan fazla doz üretebilir. Halihazırda daha zengin ülkelerden aşı almak için mücadele eden düşük ve orta gelirli ülkeler, NDV-HXP-S'yi kendileri için üretebilir veya komşularından düşük maliyetle elde edebilir. HAYVANLARDA YAPILAN DENEYLER OLUMLU SONUÇ VERDİ ABD’deki Duke Global Sağlık İnovasyon Merkezi'nin müdür yardımcısı Andrea Taylor, "Bu aşı oyunun kurallarını değiştirecek" dedi.

Bununla birlikte aşının birinci aşama klinik testlerinin ilk aşaması Temmuz ayında tamamlanacak ve son iki aşama birkaç ay daha sürecek. Ancak hayvanlarla yapılan deneyler NDV-HXP-S için umutları artırdı. NDV-HXP-S'nin geliştirilmesini koordine eden ABD’deki PATH Aşı Yenilik ve Erişim Merkezi'nden Dr. Bruce Innis, "Dünya çapında bir aşı olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı. DEVRİM YARATAN YENİ AŞI FORMÜLÜ Pfizer/BionTech ve Moderna dışındaki mesajcı RNA (MrNA) yöntemi ile geliştirenlerin haricindeki aşılar, bağışıklık sistemini ona karşı bir savunma oluşturmaya yetecek kadar iyi tanıyan bir virüsle çalışıyor. Bazı aşılar, ölü virüs (inaktif), bazıları ise virüsün tek bir proteinin kullanıyor. Ardından bağışıklık sistemi, bir virüse veya bir kısmına maruz kaldığında, ona saldıran antikorlar yapmayı öğrenerek hastalığa karşı koruma sağlıyor. BAŞAK PROTEİNİN ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ ARAŞTIRMACILARI YÖNTEMLERE SEVK ETTİ Koronavirüs söz konusu olduğunda bağışıklık sistemi için en iyi hedef, virüsün hücrelere tutunduğu taç protein olarak öne çıkıyor. Ancak, insanlara sadece virüsün başak proteinini enjekte etmek, onları aşılamanın en iyi yolu değil. Bunun nedeni ise, başak proteinlerin bazen yanlış şekle girmesi ve bağışıklık sistemini yanlış antikorlar yapmaya sevk etmesi.

Diğer taraftan bu durum, Covid-19 salgınından çok önce ortaya çıktı. 2015 yılında başka bir corona virüsün neden olduğu MERS, ölümcül bir zatürre salgını başlattı. O zamanlar Dartmouth'daki Geisel Tıp Fakültesi'nde yapısal biyolog olan Jason McLellan ve meslektaşları buna karşı bir aşı yapmaya koyuldu. Araştırmacılar başak, proteinini hedef olarak kullanmak istedi, ancak bu proteininin bir şekil değiştirici olduğu gerçeğini hesaba katmaları gerekiyordu. Protein bir hücreye kaynaşmaya hazırlanırken, lale benzeri bir şekilden, cirit benzeri bir şekle dönüşüyor. Bilim insanları, bu iki şekle başakların prefüzyon ve postfüzyon biçimleri diyorlar. Prefüzyon şekline karşı antikorlar, koronavirüse karşı güçlü bir şekilde çalışır, ancak postfüzyon antikorları bunu durduramıyor. MODERNA VE PFİZER 2P MOLEKÜLÜ KULLANIYOR Dr. McLellan ve meslektaşları, bir MERS aşısı yapmak için standart teknikler kullandılar, ancak sonuçta, amaçları için yararsız olan çok sayıda postfüzyon sivri uçları ortaya çıktı. Sonra proteini lale benzeri bir prefüzyon şeklinde kilitli tutmanın bir yolunu keşfettiler. Tek yapmaları gereken, proteindeki binden fazla yapı taşından ikisini prolin adı verilen bir bileşiğe dönüştürmekti.

Ortaya çıkan sivri uç içerdiği iki yeni prolin molekülü için 2P olarak adlandırılıyor. Ekip, değiştirilmiş başak için bir patent başvurusunda bulundu, ancak dünya bu buluşu pek dikkate almadı. MERS, ölümcül olmasına rağmen, çok bulaşıcı değildi ve nispeten küçük bir tehdit olarak görüldü; insanlarda ilk ortaya çıktığından beri binden az kişi MERS'den öldü. Ancak 2019'un sonlarında yeni bir koronavirüs olan SARS-CoV-2 ortaya çıktı ve dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Dr. McLellan ve meslektaşları, SARS-CoV-2'ye özgü bir 2P başak tasarlayarak harekete geçti. Birkaç gün içinde Moderna, bu bilgileri Covid-19 için bir aşı tasarlamak için kullandı; 2P başak yapmak için talimatlar içeren RNA adı verilen genetik bir molekül içeriyordu. Diğer şirketler kısa süre sonra aynı durumu takip ederek kendi aşı tasarımları için 2P artışlarını benimsedi ve klinik denemelere başladı. e Johnson & Johnson, Moderna ve Pfizer-BioNTech'in aşılarının üçü de 2P başak proteini molekülü kullanıyor. 2P İYİ AMA, 6P DAHA DA İYİ Ancak, Dr. McLellan ve meslektaşları 2P artışını aşı üreticilerine verdikten sonra, daha yakından bakmak için vorona virüsün başak proteinine geri döndü. Sadece iki prolinin değiştirilmesi bir aşıyı güçlendirdiyse, kesinlikle ek ayarlamalar onu daha da iyileştirebilirdi.

Şu anda Austin'deki Texas Üniversitesi'nde doçent olan Dr. McLellan, "Daha iyi bir aşı yaptırmaya çalışmak mantıklıydı" dedi. Mart ayında, iki Teksas Üniversitesi biyologu Ilya Finkelstein ve Jennifer Maynard ile güçlerini birleştirdi. Üç laboratuvarı, her biri değiştirilmiş bir yapı taşına sahip 100 yeni sivri uç yarattı. Gates Vakfı'ndan sağlanan fonla, her birini test ettiler ve ardından umut verici değişiklikleri yeni artışlarla birleştirdiler. Sonunda, isteklerini karşılayan tek bir protein yarattılar. Dr. McLellan, toplam altı prolin içeren yeni molekülü HexaPro olarak adlandırdı. Ekip, HexaPro'nun yapısının 2P'den bile daha kararlı olduğunu buldu. Aynı zamanda dirençliydi, ısıya ve zararlı kimyasallara daha iyi dayanabiliyordu. Dr. McLellan, sağlam tasarımının onu NDV-HXP-S’te daha etkili hale getireceğini umuyor. GÜÇLÜ FORMÜL ÜCRETSİZ OLARAK 80 YOKSUL ÜLKEYLE PAYLAŞILDI Diğer taraftan, Dr. McLellan HexaPro bazlı aşıların dünyanın daha büyük bir kısmına düşük ve orta gelirli ülkelere ulaşmasını bekliyor. Bu amaçla, Teksas Üniversitesi HexaPro formülünün kullanımı için için 80 düşük ve orta gelirli ülkedeki şirket ve laboratuvarlar ile telif ücreti ödenmesi gerekmeyen bir lisans düzenlemesi yaptı.