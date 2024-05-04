Düşük tansiyon neden olur, düşük tansiyona ne iyi gelir? Düşük tansiyon belirtileri ve tedavisi

Düşük tansiyon (hipotansiyon) kan basıncının normal değerlerin altında olması durumudur. Düşük tansiyon genellikle yüksek tansiyona kıyasla daha az endişe vericidir ancak bazı durumlarda baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik gibi semptomlara neden olabilir. Düşük tansiyon sıcak havalarda, uzun süre ayakta durmakta veya aniden kalkmada, dehidrasyonda, kan kaybında, kalp problemlerinde veya tiroid hastalıklarında görülebilir.

Düşük tansiyon neden olur?

Düşük tansiyon, yani hipotansiyon, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenler arasında şunlar bulunur:

Yetersiz su tüketimi

Ani ve hızlı pozisyon değişimi

Yetersiz tuz alımı

Kalp problemleri

Kan kaybı

Anemi

Sinir sistemi bozuklukları

Düşük tansiyon kaçtır?

Büyük tansiyon 90 mmHg'nin altında veya düşük tansiyon 60 mmHg'nin altında olduğunda düşük tansiyondan bahsedilir. Yani tansiyon 9/6 değerlerinin altına düştüğünde, düşük tansiyon varlığından bahsetmemiz mümkündür.

Düşük tansiyon belirtileri nelerdir?

Düşük tansiyon, tıp dilinde hipotansiyon olarak bilinir ve kan basıncının anormal şekilde düşmesi durumudur. Belirtileri her kişide farklılık gösterebilir, ancak en yaygın düşük tansiyon belirtileri şunlardır:

Baş dönmesi

Sersemlik

Bayılma

Baş ağrısı

Yorgunluk

Bulanık görme

Konsantrasyon zorluğu

Soğuk terleme

Düşük tansiyona ne iyi gelir?

Düşük tansiyon tedavisi için doktorunuzun tavsiye edeceği yöntemlerin yanı sıra evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler de vardır. Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir sorusunun yanıtı şöyledir:

Sıvı alımını artırmak

Yavaş hareket etmek

Dengeli beslenmek

Düzenli egzersiz yapmak

Yüksek bir yastıkta yatmak

Ihlamur, papatya ve melisa gibi bitki çayları tüketmek

Düşük tansiyonu ne yükseltir sorusunun yanıtı şunlardır:

Kahve ya da tuz tüketmek

Tuzlu ayran içmek

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





