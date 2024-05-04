Düşük tansiyon neden olur, düşük tansiyona ne iyi gelir? Düşük tansiyon belirtileri ve tedavisi

Düşük tansiyon (hipotansiyon) kan basıncının normal değerlerin altında olması durumudur. Düşük tansiyon genellikle yüksek tansiyona kıyasla daha az endişe vericidir ancak bazı durumlarda baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik gibi semptomlara neden olabilir. Düşük tansiyon sıcak havalarda, uzun süre ayakta durmakta veya aniden kalkmada, dehidrasyonda, kan kaybında, kalp problemlerinde veya tiroid hastalıklarında görülebilir.
Düşük tansiyon, yani hipotansiyon, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenler arasında şunlar bulunur:
Büyük tansiyon 90 mmHg'nin altında veya düşük tansiyon 60 mmHg'nin altında olduğunda düşük tansiyondan bahsedilir. Yani tansiyon 9/6 değerlerinin altına düştüğünde, düşük tansiyon varlığından bahsetmemiz mümkündür.
Düşük tansiyon, tıp dilinde hipotansiyon olarak bilinir ve kan basıncının anormal şekilde düşmesi durumudur. Belirtileri her kişide farklılık gösterebilir, ancak en yaygın düşük tansiyon belirtileri şunlardır:
Düşük tansiyon tedavisi için doktorunuzun tavsiye edeceği yöntemlerin yanı sıra evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler de vardır. Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir sorusunun yanıtı şöyledir:
Düşük tansiyonu ne yükseltir sorusunun yanıtı şunlardır:
Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.