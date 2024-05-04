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Düşük tansiyon neden olur, düşük tansiyona ne iyi gelir? Düşük tansiyon belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
30.04.2024 10:57
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Tansiyon, vücut için önemli bir işarettir ve dengeli bir şekilde korunmalıdır. Yüksek tansiyonu olanlar, tuz alımını azaltarak ve düzenli egzersiz yaparak tansiyonlarını kontrol altında tutabilirler. Düşük tansiyona sahip olanlar ise sık sık su içmeli, tuz tüketimini artırmalı ve ani pozisyon değişikliklerinden kaçınmalıdırlar. Peki, düşük tansiyon neden olur ve nasıl geçer?

Düşük tansiyon neden olur, düşük tansiyona ne iyi gelir? Düşük tansiyon belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Düşük tansiyon neden olur?
  • Düşük tansiyon kaçtır?
  • Düşük tansiyon belirtileri nelerdir?
  • Düşük tansiyona ne iyi gelir?

Düşük tansiyon (hipotansiyon) kan basıncının normal değerlerin altında olması durumudur. Düşük tansiyon genellikle yüksek tansiyona kıyasla daha az endişe vericidir ancak bazı durumlarda baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik gibi semptomlara neden olabilir. Düşük tansiyon sıcak havalarda, uzun süre ayakta durmakta veya aniden kalkmada, dehidrasyonda, kan kaybında, kalp problemlerinde veya tiroid hastalıklarında görülebilir.

Düşük tansiyon neden olur?

Düşük tansiyon, yani hipotansiyon, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenler arasında şunlar bulunur:

  • Yetersiz su tüketimi
  • Ani ve hızlı pozisyon değişimi
  • Yetersiz tuz alımı
  • Kalp problemleri
  • Kan kaybı
  • Anemi
  • Sinir sistemi bozuklukları

Düşük tansiyon kaçtır?

Büyük tansiyon 90 mmHg'nin altında veya düşük tansiyon 60 mmHg'nin altında olduğunda düşük tansiyondan bahsedilir. Yani tansiyon 9/6 değerlerinin altına düştüğünde, düşük tansiyon varlığından bahsetmemiz mümkündür.

Düşük tansiyon belirtileri nelerdir?

Düşük tansiyon, tıp dilinde hipotansiyon olarak bilinir ve kan basıncının anormal şekilde düşmesi durumudur. Belirtileri her kişide farklılık gösterebilir, ancak en yaygın düşük tansiyon belirtileri şunlardır:

  • Baş dönmesi
  • Sersemlik
  • Bayılma
  • Baş ağrısı
  • Yorgunluk
  • Bulanık görme
  • Konsantrasyon zorluğu
  • Soğuk terleme

Düşük tansiyona ne iyi gelir?

Düşük tansiyon tedavisi için doktorunuzun tavsiye edeceği yöntemlerin yanı sıra evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler de vardır. Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir sorusunun yanıtı şöyledir:

  • Sıvı alımını artırmak
  • Yavaş hareket etmek
  • Dengeli beslenmek
  • Düzenli egzersiz yapmak
  • Yüksek bir yastıkta yatmak
  • Ihlamur, papatya ve melisa gibi bitki çayları tüketmek

Düşük tansiyonu ne yükseltir sorusunun yanıtı şunlardır:

  • Kahve ya da tuz tüketmek
  • Tuzlu ayran içmek

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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düşük tansiyon
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