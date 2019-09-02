Düşük yapan Seren Serengil'in fotoğrafı hayranlarını üzdü

Seren Serengil, geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle dünya evine girdiği şarkıcı Yaşar İpek'e şiddet gerekçesiyle dava açtı. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil, yaşadığı zor günlerde 6 haftalık bebeğini kaybetti. Serengil'in dün gece çekilen fotoğrafı ise görenlerin yüreğini burktu.

DÖRDÜNCÜ KEZ DÜŞÜK YAPTI

Yaşar İpek ile zorlu bir boşanma sürecinde olan Seren Serengil, geçtiğimiz gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zor günler geçiren Serengil, dördüncü kez düşük yaparak 6 haftalık bebeğini kaybetti.

OYUNCAK BEBEKLE UYUDU

Hayata bebeğiyle tutunduğunu söyleyen ve tedavi sürecinde kendisine tüm tehlikelerden uzak tutan Serengil, bebeğinin kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Serengil'in yanında olan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, ünlü ismin gece bir oyuncak bebekle uyurken fotoğrafı paylaştı.





