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"Düşünce özgürlüğü adı altında provokasyon"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Düşünce özgürlüğü adı altında provokasyon yapanlar, hoşgörüden artık ulaşamayacakları kadar uzaklaşmışlardır. Geert Wilders'in haddini aşan provokasyon girişimi de bunun en son örneklerinden olmuştur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Hollanda'daki "Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışması" tartışmalarına yönelik, "Düşünce özgürlüğü adı altında provokasyon yapanlar, hoşgörüden artık ulaşamayacakları kadar uzaklaşmışlardır. Geert Wilders'in haddini aşan provokasyon girişimi de bunun en son örneklerinden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, yazılı açıklamasında, dünyanın çeşitli yerlerinde, demokratik sistemlerin ve gerçek özgürlük anlayışının, ayrımcı popülist hareketlerin gölgesinde kaldığını belirtti.

Müslümanların, son yıllarda retorik düzeyden çıkarılıp farklı saldırılarda da hedef alındığını, ötekileştirilme ve ayrımcı muameleye maruz bırakıldığını ifade eden Usta, ideolojik yargıların dışına çıkamayan birçok siyasetçinin çözüm üretmek yerine, insani değerleri küçümsemeyi ve kendi toplumlarını ırkçılık üzerine şekillendirmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Usta, dünyada ayrımcılığın bu tutumlar sonucu daha da derinleştiğine işaret ederek, "Daha iyi bir dünya için çaba harcamak yerine insanlık sorunlarından kaçanlar; farklı mekanizmalarla sevgi ve barış dilini kullanmak yerine nefret söylemi geliştirenlerin kahir ekseriyeti üç maymunu oynamaktan vazgeçmemişlerdir. Sözde uygar medeniyetler, insanların dini değerlerini küçümsemekten övgü duymaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Peygamberlerin karikatür konusu yapılamayacağını bilemeyecek kadar cahil insanların dünya barışı için tehlike olduğunu kaydeden Usta, şu görüşlerini paylaştı:

"Düşünce özgürlüğü adı altında provokasyon yapanlar, hoşgörüden artık ulaşamayacakları kadar uzaklaşmışlardır. Geert Wilders'in haddini aşan provokasyon girişimi de bunun en son örneklerinden olmuştur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile alay etmeye yeltenme cüretinde bulunanlar kutsallarımıza dil uzatma hakkına sahip değildir, hiçbir zaman da olamaz. İnsanlığa ışık olan ve zamanın değmediği İslam dininin mensubu olarak, şiddetin en alasını fütursuzca yapan bu siyasetçiyi şiddetten vazgeçmeye ve barışın temsili olan İslam'ı öğrenmeye davet ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Geert Wilders

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