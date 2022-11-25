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Düşündüğümüzden fazla ortak yönümüz var! Kadınlarla ilgili gerçekçi çizimler

25.11.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın olmak harika bir his olsa da günlük hayatta birçok zorluk yaşamamıza neden olabiliyor. Dışarıdan oldukça bakımlı ve güçlü görünsek de içimizde her şey farklı olabiliyor. Sadece kadınların anlayacağı bazı ortak noktaları çizen bir sanatçı sosyal medyada milyonlarca kadına ulaştı.

Düşündüğümüzden fazla ortak yönümüz var! Kadınlarla ilgili gerçekçi çizimler

Planet Prudence olarak bilinen Belçikalı bir sanatçı, Instagram hesabı üzerinden kadınların günlük hayatlarında yaşadıkları ortak sorunları veya durumları çiziyor. Kadınların vücutlarını sevmeleri gerektiğini gösteren bu çizimler sosyal medyada fazlasıyla etkileşim alıyor.

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Planet Prudence, yaptığı çizimlerle bizim duygu ve düşüncelerimizde tek olmadığımızı hatırlatıyor.

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Ruh halimiz gün içerisinde sıklıkla değişebilir

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Eyeliner çekmek her zaman istenilen sonucu vermiyor

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Her an mükemmel görünmek zorunda değiliz

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Uyandığımızda yorgun hissedebiliriz

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