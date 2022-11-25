Düşündüğümüzden fazla ortak yönümüz var! Kadınlarla ilgili gerçekçi çizimler

Planet Prudence olarak bilinen Belçikalı bir sanatçı, Instagram hesabı üzerinden kadınların günlük hayatlarında yaşadıkları ortak sorunları veya durumları çiziyor. Kadınların vücutlarını sevmeleri gerektiğini gösteren bu çizimler sosyal medyada fazlasıyla etkileşim alıyor.

Planet Prudence, yaptığı çizimlerle bizim duygu ve düşüncelerimizde tek olmadığımızı hatırlatıyor.

Ruh halimiz gün içerisinde sıklıkla değişebilir

Eyeliner çekmek her zaman istenilen sonucu vermiyor

Her an mükemmel görünmek zorunda değiliz

Uyandığımızda yorgun hissedebiliriz





