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Düşündüğünüz gibi değil: Epigastrik ağrı ölümcül kanserin habercisi

05.11.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pankreas kanseri ağrısı kişiden kişiye farklılık gösterir. Ancak belirli rahatsızlık türleri diğerlerinden daha sık bildirilmektedir. Bir hastanın pankreas kanserinden kurtulma şansı, büyük ölçüde kanserlerinin boyutuna göre belirlenecektir, bu nedenle erken teşhis her zaman avantajlıdır. Neyse ki, hastalığın neden olduğu ağrı genellikle onu diğer rahatsızlık türlerinden ayıran benzersiz özelliklere sahiptir.

Düşündüğünüz gibi değil: Epigastrik ağrı ölümcül kanserin habercisi

Pankreas kanseri, yüksek ölüm oranına sahip tehlikeli kanser türlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Bu durumu tersine çevirmek için pankreas kanseri belirtilerine karşı bilinçlenmek en iyisidir. Örneğin; epigastrik ağrı, pankreası çevreleyen sinirlerin saldırıya uğradığının bir işareti olma eğilimindedir.

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KARIN BÖLGESİNDEKİ AĞRIYA DİKKAT

Pankreas kanseri vücutta sinsice ilerler ve yayılmadıkça tespit edilmesi çok zordur. Ancak durum ilerledikçe, birçok hasta kaburgaların altında, üst karın bölgesinde ağrıdan rahatsız olur. BMJ şöyle açıklıyor: "Karın ağrısı veya rahatsızlığı en yaygın semptomlardan biridir ve sıklıkla kendini gösteren ilk semptomlardan biridir."

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Ağrı bu bölgeye çarptığında, genellikle bir tümörün pankreasın yakınında bulunan sinirleri veya organları işgal ettiğinin bir göstergesidir.

EPİGASTRİT AĞRI NEDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Ağrı veya rahatsızlık genellikle göbek deliğinin üstünde ve göğüs bölgesinin (epigastrik bölge olarak adlandırılır) altında hissedilir, ancak bazı hastalar belirli bir yer olmadan ağrı ve rahatsızlıkları olduğunu bildirir. Orta veya üst sırtı etkileyen ağrı, pankreasın ucundaki bir tümörün omurgaya baskı yaptığını gösteriyor olabilir.

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Çok sayıda epigastrik ağrı vakası basitçe fazla mide asidinden kaynaklanır; asit reflü yaygın bir tetikleyici. Bu nedenle birçok epigastrik ağrı raporu diğer gastrointestinal sorunlara veya strese atfedilir. Hastalık başlangıç evrelerinde çok az semptom ürettiğinden, henüz lokalize evredeyken yakalanması çok zordur. Bu zorluğu aşmak için bu tarz bir ağrı yaşamanız durumunda en kısa zamanda bir kanser taraması yaptırmalısınız.


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