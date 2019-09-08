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Düşürdüğü cep telefonunu ararken kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 06:36 | Son Güncelleme

İzmir'de seyir halindeyken elinden düşürdüğü cep telefonunu bulmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı - Alkollü olduğu belirtilen sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu

İZMİR (AA) - İzmir'de, seyir halindeyken elinden düşen cep telefonunu bulmaya çalışan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı.

Gaziemir ilçesinden Karabağlar yönüne giden Ali Özkan (36) idaresindeki 35 DGV 29 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı.

Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Özkan, kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Alkollü olduğu belirtilen Ali Özkan'ın polise verdiği ilk ifadede, seyir halindeyken elindeki cep telefonunu koltuğun altına düşürdüğünü, telefonu ararken de kontrolünü kaybettiği araçla kaza yaptığını söylediği öğrenildi.

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Kaza otomobil Takla

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