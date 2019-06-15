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Düşürülen karne ve onur belgesini bulan polis, öğrencinin evine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 23:37 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis memurları yolda karne ve onur belgesi buldu.

Düşürülen karne ve onur belgesini bulan polis, öğrencinin evine teslim etti

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis memurları yolda karne ve onur belgesi buldu. Yapılan araştırma sonucunda iki belgenin liseden mezun olan Doğan Çoban'a ait olduğu belirlendi. Polisler, Çoban ailesinin evine giderek belgeleri teslim etti.
Hasan Ferdi Turgutlu Meslek Lisesi'nden mezun olan Doğan Çoban eve giderken elindeki karne ve onur belgesini düşürdü. Devriye görevindeki Turgutlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri yolda karneyi ve onur belgesini buldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, öğrencinin adresini belirledi. Yedieylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne giden polis ekipleri, Doğan ailesinin kapısını çaldı. Polis, karne ve onur belgesini baba Yalçın Doğan'a teslim etti. Polisleri karşısında gören baba Yalçın Doğan önce şaşırdı, daha sonra iki memura teşekkür etti.

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Düşürülen karne ve onur belgesini bulan polis, öğrencinin evine teslim ettiDüşürülen karne ve onur belgesini bulan polis, öğrencinin evine teslim ettiDüşürülen karne ve onur belgesini bulan polis, öğrencinin evine teslim ettiDüşürülen karne ve onur belgesini bulan polis, öğrencinin evine teslim etti

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