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Düşürülen parayı alan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da düşürülen 6 bin 300 lirayı alan A.Ş.

Düşürülen parayı alan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da düşürülen 6 bin 300 lirayı alan A.Ş. adlı kadın, polis tarafından güvenlik kameralarının incelenmesiyle yakalandı.
Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Zarf içinde bulunan 6 bin 300 TL parasını düşüren Metin G., bir müddet sonra parasının olmadığını fark ederek, polise başvurdu. Polis,
alışveriş merkezi ve çevresindeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde, para bulunan zarfı bir kadının alıp, bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Polis ekipleri zarfı alan kadının A.Ş., olduğunu ve Aydoğdu Mahallesi'nde oturduğunu belirledi. Polisin gözaltına aldığı A.Ş., içinde para bulunan zarfı da polise teslim etti.
Polis, 50 lirası eksik olan 6 bin 250 lirayı sahibi Metin G.'ye teslim ederken, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Düşürülen parayı alan kadın, güvenlik kamerasına yakalandıDüşürülen parayı alan kadın, güvenlik kamerasına yakalandıDüşürülen parayı alan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı

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