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  4. Düşürülen uçağın ardından İran karıştı!

Düşürülen uçağın ardından İran karıştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2020 22:17 | Son Güncelleme

İran'da yolcu uçağının düşürülmesine tepki amacıyla dün Tahran'da başlayan rejim karşıtı gösteriler, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Düşürülen uçağın ardından İran karıştı!

Göstericiler, İran'ın Meşhed, Tebriz, Şiraz, Arak, Yezd, Ahvaz, Kazvin, Kermanşah ve Senendec kentlerinde de sokaklara çıktı.

Göstericiler, Tahran'da ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin posterini yırttı. Tahran'ın ara sokaklarında çöp konteynerlerini yakarak yolları trafiğe kapatan göstericiler, "Diktatöre ölüm" ve "Hamaney'e ölüm" sloganları attı.

KALABALIĞA ATEŞ AÇILDI

Dün akşam saatlerinde ise silahlı kişiler tarafından eylemcilere ateş açıldı. Eylemciler kendilerine ateş açanların İran güvenlik güçleri mensuplarının olduğunu ileri sürdü.

İran'da devam eden gösterilerde başkent Tahran'daki Özgürlük Meydanı'na (Azadi Meydanı) yakın bir bölgede silahlı kişiler, eylemcilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda bir kadın eylemci hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görüntüleri paylaşanlar, ateş açanların İran güvenlik güçleri mensupları olduğunu ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Orta Doğu politikalarının arkasındaki isim olarak gösterilen General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinden birkaç saat sonra Ukrayna Hava Yolları'nın PS752 sefer sayılı Tahran-Kiev uçuşunu gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı kalkışın hemen ardından düşmüştü. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadı.

İran, hava savunma sisteminden sorumlu bir askerin, uçağı füze zannettiğini ve vurarak düşürdüğünü açıkladı.

Her ne kadar İran ilk etapta sorumluluğu kabul etmemiş olsa da, ABD ve Kanada istihbaratı uçağın bir karadan havaya füzeyle düşürüldüğünü gösteren kanıtlara ulaştı. Bu durum, İran üzerinde soruşturma açması için ciddi bir uluslararası baskının oluşmasına neden oldu.

Tahran hükümetinin olayla ilgili ilk açıklamalarını değiştirmesi ve uçağın düşürülmesinin sorumluluğunu üstlenmesi, kazada hayatını kaybedenler arasında vatandaşları bulunan Kanada, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bu açıklama, uluslararası kamuoyu tarafından ilk aşamada olumlu bir adım olarak nitelendirildi.

Bununla birlikte İran'a yapıcı davranmaya devam etmesi çağrıları yapıldı. Bu çağrılar, şeffaf bir soruşturulma yürütülmesi, hayatını kaybedenlerin naaşlarının ülkelerine gönderilmesi, tazminat ödenmesi ve ileride benzer trajedilerin yaşanmasının önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasının talep edildiği anlamına geliyordu.

Uluslararası alanda, bu olayın tansiyonu daha da artırması beklenmediği gibi, aksine son dönemde iyice yükselen tansiyonun düşürülmesi için bir fırsat sunması bekleniyor.


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