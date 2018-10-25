Dut ağacında kendisini astı

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Çine ilçesinde, Mehmet Ş. (62), kaldığı metruk yapının karşısındaki dut ağacına bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Cumhuriyet Mahallesi, Sanayi Sitesi arkasındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı yakınlarında bulunan metruk yapının karşısındaki dut ağacına asılı biri olduğunu görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, iple ağaca asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinde, cansız bedenin, üzerinden çıkan kimlikten Mehmet Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Mehmet Ş.'nin, ağacın karşısındaki metruk yapıda yalnız kaldığı ve burada çok sayıda içki şişesi bulunduğu öğrenildi. Mehmet Ş.'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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