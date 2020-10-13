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Dut ağacını budarken yüksekten düştü: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 10:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dut ağacını budamaya çıkan yaşlı adam dengesini kaybederek yere düştü.İlçenin Perşembe beldesi Madenler köyü’nde yaşayan 75 yaşındaki Sami Yaprak, evinin önündeki dut ağacını budamak için ağaca çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Dut ağacını budarken yüksekten düştü: 1 ölü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dut ağacını budamaya çıkan yaşlı adam dengesini kaybederek yere düştü.
İlçenin Perşembe beldesi Madenler köyü’nde yaşayan 75 yaşındaki Sami Yaprak, evinin önündeki dut ağacını budamak için ağaca çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören ailesi yanına koştuğu sırada cansız şekilde yattığını görünce 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sami Yaprak’ın öldüğü belirtildi. Yaşlı adam otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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