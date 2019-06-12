HABER

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 12:30 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, dut toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması ile yere düşen Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal (66), hayatını kaybetti.

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, dut toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması ile yere düşen Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal (66), hayatını kaybetti.
Olay, saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Duykal, evinin bahçesindeki ağaca tırmanarak dut toplamaya başladı. Duykal, bastığı dalın kırılması ile yere düştü. Gürültüye bakmak için dışarı çıkan Fatma Duykal, eşini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duykal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal'ın cenazesi otopsi için KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi öldüDut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi öldüDut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi öldüDut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi öldü

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Meksika’da bir kadın gazeteci öldürüldüMeksika’da bir kadın gazeteci öldürüldü
Otoparkta otomobilin çarptığı emekli, hastanede öldüOtoparkta otomobilin çarptığı emekli, hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.